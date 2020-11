Am Kader vum WeltKannerDag ass de Kannerdokter Dr. Pauly e Freideg de Moien eisen Invité vun der Redaktioun.

Mam Dr. Fernand Pauly kucke mer, wéi et de Jonken den Ament geet, wat déi gréisste Problemer sinn a wéi mer dat Bescht aus der Situatioun maachen a gutt duerch déi nächst Wochen a Méint kommen.

Den Interview mam Dr. Pauly ass wéi gewinnt géint 8.10 Auer.

LIVESTREAM: RTL Radio Lëtzebuerg live lauschteren.

Rendez-vous fir den Interview mam Invité vun der Redaktioun all Dag vu méindes bis freides um 10 op 8 op RTL Radio Lëtzebuerg an am Livestream och op RTL.lu an an der App (Audio a Video). Op RTL.lu an op der App ass d'Emissioun dono och am Replay ze fannen.