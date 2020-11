Am Kader vum WeltKannerDag e Freideg gëtt RTL, zesumme mat Unicef, de Kanner d'Méiglechkeet hir Froen un d'Ministere Cahen, Meisch a Kersch ze stellen.

Grad Kanner a Jonker mussen an dëser Kris vill zeréck stiechen. Si kréie virginn, wat se nach dierfen a wat se alles net méi dierfen. Den Alldag ass ageschränkt an et mécht ee sech Suergen an engem Alter, an deem een dat u sech net sollt.

Hir Suergen, respektiv Froen, gi vun den 3 Ministere Live op Antenn beäntwert:

D'Familljeministesch Corinne Cahen um 7.20 Auer

Den Educatiounsminister Claude Meisch um 12.20 Auer

De Sportsminister Dan Kersch um 18.20 Auer

Op RTL Radio

Am Kader vum WeltKannerDag ass de Kannerdokter Dr. Fernand Pauly e Freideg de Moien eisen Invité vun de Redaktioun.

Op RTL Télé

E Freideg den Owend ass d'Celia, 17 Joer al Schülerin aus dem Lycée du Nord a Youth Ambassador bei Unicef, an der Emissioun "Live! Planet People" invitéiert.