En Dënschdeg de Moie war den CSV-President eisen Invité vun der Redaktioun.

Ech verdénge keen ëffentlecht Amt, wann ech meng Mataarbechter terroriséieren. Dat missten déi Leit wëssen, déi dat maachen, sot de fréieren Europadeputéierte Frank Engel zu der Affär Monica Semedo. De Frank Engel war als CSV-President eisen Invité vun der Redaktioun.

Déi liberal Europadeputéiert gouf jo vum Europaparlament fir zwou Woche suspendéiert, well se hir Mataarbechter „psychologesch belästegt“ hätt. Hie géif dat fir ganz schlëmm halen, sot de Frank Engel, dee selwer 10 Joer laang Europadeputéierte war.

D'Monica Semedo ass déi éischt Lëtzebuerger Europadeputéiert, déi suspendéiert gouf. Dat kéint och penal Suitten hunn. Si géif de Géigendeel maache vun deem, wat se priedegt, sou de Frank Engel. Dann hätt ee seng Aufgab net verstanen.

Op d'Impfcampagne vun der Regierung ugeschwat, huet den CSV-President gefrot, firwat een da net mol séier dat verschafft, wat een huet. Wat schonn net vill wär. A wéini géifen d'Leit informéiert ginn, wéini se un d'Rei kommen? D'EU hätt och misse méi fréi bestellen.

A puncto Roserei am Horeca-Secteur a vun den Independante sot de Frank Engel, d’CSV hätt decidéiert, si wier fir en Ersatzgehalt.

Am Abrëll ass digitale Kongress vun der CSV, wou de Presidenteposten zum Vott steet. Nach hätt hie keng Kandidatur gestallt. Hie recommandéiert senger Partei keng Kampfkandidatur. Sou géif ee keng Problemer léisen, mengt de Frank Engel.

