De fréieren Direkter vun der Steierverwaltung war e Méindeg de Moien eisen Invité vun der Redaktioun.

En éierleche Steierzueler muss méi bezuelen, well en aneren net alles deklaréiert. Dat huet de fréieren Direkter vun der Steierverwaltung de Guy Heintz, e Méindeg de Moien hei op RTL erkläert. An engem Buch, an deem 15 Auteuren(*) hire Bäitrag publizéiert hunn, fir d’Steieren an Zukunft ze reforméieren, huet hien eng Rei konkret Mesurë proposéiert. Hien huet sech ënnert anerem dofir ausgeschwat, datt d’Steierverwaltung misst Zougrëff op d’Bankdonnéeë vu Residente kréien.

Dat ass zanter 2015 schonn de Fall fir Net-Residenten. Haaptzil vun enger Erweiderung vum automateschen Informatiounsaustausch op Bankdonnéeë vu Residente wier d’Steierhannerzéiung bekämpfen. De Guy Heintz huet zwee Beispiller genannt, dorënner deen hei: wann eng Firma 100.000 Euro Ëmsaz deklaréiert, mä der 200.000 op der Bank huet, kéint dat nëmmen dann erfaasst ginn, wann d’Verwaltung Accès op d’Bankdonnéeën hätt. Doduercher misst u sech „den éierleche Steierflichtegen“ méi Steieren a sozial Cotisatioune bezuelen, „well den onéierleche Steierflichtegen net alles deklaréiert“.

Anerersäits wier den Zougank op Bankdonnéeën och eng Viraussetzung fir en Erëm-Aféiere vun der Verméigenssteier op privat Persounen. Déi war 2006 ofgeschaaft ginn, well d’Quellesteier deemools agefouert gi war. De Guy Heintz huet d’Argument fir d’Ofschafe vun där Steier „fadenscheinig“. E weidert Argument fir den Zougank op Bankdonnéeë vu Residenten: et géing manner räich Leit an d’Land unzéien, déi sech just hei géingen umellen, fir vum Bankgeheimnis ze profitéieren, mee esou an Engems d’Immobiliepräisser an d’Luucht géingen dreiwen.

De Guy Heintz huet verséchert, mam Zougank op Bankdonnéeë géing net drëm goen, fir bei Leit, déi e puer Euro op der Säit hunn, „schnoffelen“ ze goen. „D’Bankgeheimnis bleift voll erhalen!“, sou de fréieren Direkter vum Fisc. D’Steierbeamte sinn duerch dräi Dispositioune gezwongen, d'"Diskretiounsflicht" ze respektéieren: duerch de code pénal, de Statut vum Fonctionnaire, an d’Steiergesetz. Op d’Fro ob de Staat net misst méi spueren, iert en méi oder nei Steieren aféiert, huet de Guy Heintz geäntwert, datt déi meescht Ausgabe vum Staat sozial Leeschtunge sinn. Déi Leit, déi soen et misst ee spueren, géingen net soen, wou se da géinge spueren.

Iwwregens: Fir eng Coronasteier op d’Profiteurë vun der Kris, déi hien virun engem Joer hei an d’Spill bruecht hat, dofir wier et dem Guy Heintz no elo ze spéit. Senger Meenung no hätt déi missen am Staatsbudget fir 2022 oder éischter souguer 2021 virgesi ginn, well wat méi Zäit no der Kris vergeet, et ëmmer méi schwiereg wier, déi Steier retroaktiv z’applizéieren.

(*) Impôts et justice fiscale au Luxembourg : les éléments clés pour une future réforme. Auteuren a Contributeuren : Max Leners a Marc Limpach, Denis Scuto, Bernard Thomas, Alain Steichen, Guy Heintz, Nora Back, Sylvain Hoffmann, Keith O’Donnell an Jamal Afakir, Claude Roeltgen, Muriel Bouchet, Olivier Cano, Blanche Weber, Raymond Aendekerk, Jean Schaffner

Pandora Papers

De fréieren Direkter vun der Steierverwaltung ass och op d’Pandora Papers ugeschwat ginn. Hie sot vill aner international Finanzplazen sinn doranner verwéckelt an net nëmme Lëtzebuerg. Hei am Land wier och zanter de Luxleaks vun 2013 villes gemaach gi, fir géint esou Steier-Virdeeler virzegoen. Souguer méi ewéi a villen anere Länner.

