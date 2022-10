Dat sot d'Familljeministesch vun der DP. Si war en Donneschdeg eis Invitée vun der Redaktioun.

D'Altersheem vum ëmstriddene franséische Grupp Orpea zu Märel ka warscheinlech elo am Hierscht opgoen. De Familljeministère hätt elo all néideg Piècen a Garantië kritt. Dat sot d'Familljeministesch Corinne Cahen en Donneschdeg de Moien als eis Invitée vun der Redaktioun. Orpea géif e provisoreschen Agrement kréien. An dee soll virum 4. Novembere erausgoen.

Orpea huet an Europa iwwer 1.000 Ariichtungen a steet massiv an der Kritik. Ënnert anerem wäre Senioren a Fleegebedierfteger net uerdentlech behandelt ginn, d'Personal och net. A finanziell Reprochë gëtt et och. De Familljeministère huet verlaangt, datt hei am Land e Management d'Decisioune hëlt, fir all d'Garantien ze hu fir déi eeler Leit a fir d'Personal.

Wie sinn d'Leit, déi op der Strooss liewen? Wéi koume se an dës Situatioun? A firwat profitéiere si net vun den existenten Hëllefsstrukturen? Fir Äntwerten op dës Froen ze kréien, gouf e Mëttwoch den Owend eng Zort Recensement an de Stroosse vun der Stad Lëtzebuerg gemaach. Och an anere Stied soll dat gemaach ginn. D'Resultater ginn ausgewäert, sou d'Familljeministesch.

Et géif ee kucken, fir ganz geziilt géint d'Aarmut ze kämpfen. D'Inflatioun drécke mat de Präisdeckelen a -bremse géif besonnesch deene sozial Schwaachen hëllefen. Et hätt een e gutt gespaante System, mä et kéint een nach ëmmer alles besser maachen. D'Offices sociaux kréie méi Personal, wa se dat brauchen. D'Prozeduren an d'Formulairen, fir Hëllefen unzefroen, hätt ee scho sou vill vereinfacht wéi nëmme méiglech. Et dierften awer och keng Abuse gemaach ginn.

D'Altersheemer kréie bei den Energiekäschte gehollef, mä däerfen dann och d'Tariffer – ausser den Index – net héijen.

Och an den Altersheemer hätt een eng Rei Coronafäll, och Clusteren zum Beispill am Pescatore, mä d'Leit géifen net schlëmm krank ginn. De Vaccin géif wierken.

Op d'Walen d'nächst Joer ugeschwat, huet sech d'Corinne Cahen bedeckt gehalen. Op d'Fro, ob si Ambitiounen hätt, Stater Buergermeeschtesch ze ginn, huet si geäntwert, datt d'DP sech an den nächste Woche wäert mat de Lëschte beschäftegen, also och mat där an der Stad. D'Lydie Polfer ass lo 27 Joer laang Buergermeeschtesch. D'Corinne Cahen hofft, datt d'Madamm Polfer nach emol mat an d'Wale geet. Si wär eng Plus-value fir d'Stad, sou d'DP-Familljeministesch.

Invité vun der Redaktioun: Corinne Cahen

Rendez-vous fir den Interview mam Invité vun der Redaktioun all Dag vu méindes bis freides um 10 op 8 op RTL Radio Lëtzebuerg an am Livestream och op RTL.lu an an der App (Audio a Video). Op RTL.lu an op RTL Play ass d'Emissioun dono och am Replay ze fannen.