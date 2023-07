E Freideg war den Immobiliësecteur an de Bau Thema an der Emissioun "Invité vun der Redaktioun".

Den Immobiliësecteur an de Bau sinn depriméiert. D’Präisser falen, iwwerdeems d’Loyere klammen. Wéi ass d’Situatioun um Wunnengsmaart a wéi eng Mesuren sinn eng gutt oder schlecht Iddi?

Dat hu mir den Antoine Paccoud, Chercheur beim LISER hei op RTL gefrot. De Fuerschungsinstitut huet d’lescht Woch och nei «Notten» publizéiert, déi confirméieren, datt d’Bauland zu engem groussen Deel an den Hänn vu just e puer privaten Acteuren ass. Och doriwwer hu mer mam Fuerscher geschwat.

