E Méindeg de Moien ass d'Legaliséierung vum Cannabis Thema an der Emissioun "Invité vun der Redaktioun".

D’Legaliséierung vum Cannabis am private Raum soll Lëtzebuerg eng Virreiderroll an Europa bréngen. Ass dat gelongen? A wéi steet et ëm d’Eropsetze vum THC-Wäert an den Hanf-Produiten, also deene Produkter, déi net high maachen?

Dat froe mir e Méindeg de Moien den Norbert Eilenbecker. Eisen Invité vun der Redaktioun vun haut ass Hanf-Produzent a Matbegrënner vun der Societéit Cannad'Our. Doriwwer eraus geet et an eisem Interview och ëm d’Produktioun vu medezineschem Cannabis hei am Land. D’Gespréich mam Invité vun der Redaktioun Norbert Eilenbecker héiert Dir wéi gewinnt live um 8.10 Auer um Radio.

