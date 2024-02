En Donneschdeg de Moien ass de Logementsdësch Thema an der Emissioun "Invité vun der Redaktioun".

De Logementsdësch ass en Donneschdeg am Sennenger Schlass. De Premier Luc Frieden a 6 vu senge Ministere sëtze mam Gemengesyndikat Syvicol, Vertrieder vum Privatsecteur, dorënner vum Bau a vum Handwierk a vun de Banken zesummen. Et geet drëm, konkret Proposen ze maachen, fir d'Offer u Wunnengen "nohalteg" a "signifikativ" ze stimuléieren.

Virun dësem Logementsdësch huet d'CSV-DP Regierung jo schonn eng Rei Mesuren ugekënnegt, fir de Leit ze hëllefen, sech eng Wunneng ze leeschten a fir de Promoteur den Invest an de Steen nees méi interessant ze maachen. Haut geet et méi drëm, ënnert anerem d'Prozedure méi séier a méi einfach ze maachen a wéi méi Kredit ka fléissen.

Zanter d'Zënse virun annerhallwem Joer an d'Luucht gesat goufen, geet Rieds vu Kris am Bau. Engersäits leiden d'Leit, déi déck variabel Prêten hunn, d'Bauentreprisen an hir Aarbechter, mee et riskéieren awer och nach manner Wunnenge gebaut ze ginn, wat de Manktem u Wunnenge kéint verschlëmmeren. D'Verkafspräisser sinn antëscht deelweis erofgaangen, mee d'Loyere si geklommen.

Fir ënnert anerem doriwwer ze schwätzen, ass de Finanzminister Gilles Roth den Donneschdeg de Moien eisen Invité vun der Redaktioun. Mir froen hien, wéi eng zousätzlech Mesuren ee sech ka virstellen a wéini mat enger Reform vun der Grondsteier, respektiv mat de Spekulatiounstaxen ze rechnen ass. Donieft schwätze mer mam Finanzminister iwwert de Budgetsprojet fir dëst Joer, deen Ufanks Mäerz soll deposéiert ginn. Hien erkläert eis seng Ausso: "net alles muss ewéi d'Ham an der Mëllech gekacht ginn". Den Interview mam Gilles Roth ass wéi gewinnt Live ëm 10 op 8 hei op RTL.

