Bei der 5. Manche vum Porsche Carrera Cup um Red Bull Ring konnt den Dylan Pereira seng 3. Victoire vun der Saison feieren, de Carlos Rivas gouf dee 14..

Nodeems den Dylan Pereira an der éischter Manche zu LeMans wichteg Punkte leie gelooss hat, konnt hien um Sachsenring bei de Manchen 2, 3 a 4 duerch zwou Victoiren an eng zweete Plaz erëm wichteg Punkten op de Larry ten Voorde ophuelen, dee virun der Course de Leader am General war.

Um Red Bull Ring zu Spielberg goung de Lëtzebuerger nom Qualifying als Drëtten, hannert dem Leon Köhler an dem Larry ten Voorde, an d'Course.

Nom Start war et de Mann op der Pole, de Leon Köhler, deen net fortkomm war. Soumat war de jonken Däitschen op déi leschte Plaz zréckgefall an den ten Voorde konnt d'Féierung iwwerhuelen, de Pereira war op déi zweete Plaz gerutscht.

Ronn fir Ronn konnte sech den ten Voorde an de Pereira ëmmer weider vum Feld ofsetzen a sou sollte si d'Victoire och ënnert sech ausmaachen. No gutt der Hallschent vun der Course konnt de Pereira dann déi entscheedend Attack lancéieren, a sou d'Féierung iwwerhuelen an dës och bis zum Enn verdeedegen.

Zweete gouf de Larry ten Voorde, deen d'Féierung am General soumat behält. De Leon Köhler, deen nom Start op déi leschte Positioun gefall war, konnt sech um Enn nach op déi 5. Positioun no vir schaffen.

An der Amateur-Wäertung konnt de Carlos Rivas, dee bei der 5. Manche dee 14. gouf, seng Féierung iwwerdeems weider ausbauen.

