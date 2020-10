Bei der 6. Manche vum Porsche Carrera Cup um Red Bull Ring konnt den Dylan Pereira eng weider Victoire feieren. Carlos Rivas beschte ProAm-Pilot.

No zwou Aféierungsronnen, fir d'Pneue bei deene kalen Temperaturen an d'Betribsfënster ze kréien, ass de Laurin Heinrich vun der Pole Postion an d'Course gestart, virum Dylan Pereira an dem Larry ten Voorde op Plaz 3.

De beschte Start huet de Lëtzebuerger awer kënne fir sech verzeechnen an en huet sech un d'Spëtzt gesat. Am Verlaf vun der 1. Ronn konnt den ten Voorde och um Heinrich laanscht zéien.

De Carlos Rivas huet sech no der Startphas op Plaz 14 erëmfonnt, woumat hien och un der Spëtzt vun der ProAM-Wäertung war. De Stefan Rehkopf konnt de Speed vum Rivas awer gutt matgoen a war stänneg am Réckspigel ze gesinn.

No zwou turbulenten éischte Ronne konnt den Dylan Pereira sech un der Spëtzt e bëssen ofsetze virum Larry ten Voorde an hat no 8 Minutte Course iwwer 1,2 Sekonne Virsprong.

Am Porsche Carrera Cup Däitschland ginn d'Courssen dëst Saison jo iwwer 30 Minutten, plus eng Ronn, no där ofgelafener Zäit. An der Halbzeit vun der Course hat de Pereira schonn eng Avance vun 1,617 Sekonnen op den ten Voorde. De Laurin Heinrich huet sech op Plaz 3 musse géint säin Teamkolleeg Leon Köhler wieren, deen 2 Plaze guttgemaach hat.

Währenddeem ass de Virsprong vum Dylan Pereira op de Larry ten Voode ëmmer weider gewuess a loung 5 Minutte viru Schluss bei iwwer 3,2 Sekonnen.

Déi Avance konnt de Lëtzebuerger Sportzaldot dann och iwwert d'Distanz nach weider ausbauen, fir déi 6. Manche vum Porsche Carrrera Cup Däitschland souverän ze gewannen, 4.6 Sekonne virum Larry ten Voorde. Op Plaz 3 kënnt de Laurin Heinrich.

De Carlos Rivas gewënnt eng weider Kéier d'ProAM-Wäertung a kann hei säi Virsprong an der Meeschterschaft ausbauen. Hie gëtt um Enn de 14. am General.

Deemno ass och um Sonndeg de Moien nees 2 mol d'Lëtzebuerger Nationalhymne um Red Bull Ring gespillt ginn.

© ATP / Arthur Thill

Den Ten Voorde hat virun der 6. Manche 6 Punkten Avance op de Pereira am Generaklassement. No dëser Course ass déi Avance op just nach 1 Punkt geschrumpft.

D'Generalklassement am Porsche Carrera Cup Germany

E Sonndeg am Nomëtteg (vu 16.40 Auer un) gëtt dann nach déi 7. Manche vum Porsche Carrera Cup Däitschland zu Spielberg gefuer. Och dës Coursse ginn am Livestream op RTL.lu iwwerdroen.

De Replay vun der Course