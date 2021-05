Nodeems am Februar de President an de Vizepresident vum ACL Sport zeréckgetruede sinn, ass et elo um Tour vum Directeur sportif Andy Mathekowitsch.

Ugangs Februar huet d'Lëtzebuerger Automobilsportfederatioun matgedeelt, dass souwuel de President Marc Joseph, grad ewéi de Vizepresident Norbert Hartz zeréckgetruede wieren. An deem Communiqué war och ze liesen, dass den Andy Mathekowitsch a senger Funktioun als Directeur sportif dofir suerge soll, dass den Automobilsport zu Lëtzebuerg weider entwéckelt soll ginn.

Elo am Mee ass et dann awer d'Nouvelle, dass den Andy Mathekowitsch, Employé beim ACL, gekënnegt huet. Deemno ass et elo ganz ongewëss, wéi et beim ACL Sport wäert weidergoen.

Zanter Ufank Februar bis elo am Mee si 5 vun 8 Leit net méi mat am Directoire vum ACL Sport: Marc Joseph, Norbert Hartz, Guy Pauly, Donny Wagner an Andy Mathekowitsch.

Am Februar gouf en neien Directoire um Site vum ACL Sport proposéiert, deen awer bis haut net vum Conseil d'administration vum ACL ofgeseent gouf, obwuel et schonn op d'mannst 2 Sitzunge gouf. Och op Nofro hin, krute mer bis haut keng Stellungnam, wien Kandidat fir de Presidenteposte wier.

President N.N.





Memberen HENRY Vania (Responsable Communication et Marketing de l'ACL)

HUSS Shannon (Coordination et adjoint du Directeur sportif)

JUCHEM Jean-Claude (Directeur général de l'ACL)

MAAS Frank (Responsable du Diagnostic Center de l'ACL et pilote automobile)

MATHEKOWITSCH Andy (Directeur sportif)

RECHT Fabien (Gérant piste de karting à Mondercange)

SCHWIRTZ Henri (Karting et photos/médias)

UEBERECKEN Jean-Marc (Juriste et pilote automobile)

Laut deem proposéierten Directoire, wieren da 6 vun 8 Leit beim ACL ugestallt (mam Andy Mathekowitsch), a just nach 2 Persoune wieren extern (Henri Schwirtz a Jean-Marc Ueberecken).

Op Nofro hin hat et an enger Versammlung de 27. Abrëll vum Andy Mathekowitsch geheescht, dat wier e Schratt a Richtung méi Professionalitéit, well déi Persoune sech ebe wärend hirer Aarbechtszäit ëm déi verschidden Dossiere këmmere kéinten. Virdru bestoung den Directoire haaptsächlech aus externe Memberen, déi dat an hirer Fräizäit hu musse maachen. Dat hat zur Folleg, dass Decisiounen an Ännerungen an de Reglementer z.B. dacks laang gedauert hunn.

Elo wou dann och den Directeur sportif gekënnegt huet, steet d'Automobilsportfederatioun net nëmmen ouni President a Vizepresident do, ma och ouni déi Persoun, déi an de leschte Méint a Joren esou opgebaut gouf, dass se d'Geschécker vum Automobilsport zu Lëtzebuerg sollt leeden.

Den Här Mathekowitsch war den Uspriechpartner fir déi Lizenzéiert, fir d'Organisateuren, d'Pressevertrieder an och dee Mann, deen am stännege Kontakt mat der FIA stoung, fir dofir ze suergen, dass een um Niveau vun de Reglementer ëmmer um leschte Stand ass.

Um Méindeg war den Andy Mathekowitsch weder via Telefon, nach via Mail fir eng Stellungnam ze erreechen.