Zweete gouf de Lewis Hamilton viru sengem Coequipier Valtteri Bottas, alle béid op Mercedes.

No der Chaos-Course um leschte Weekend zu Spa, deen op Grond vu staarkem Reen no nëmmen 3 Ronnen ofgebrach gouf, gouf et um Samschdeg no 36 Joer Abstinenz erëm ee Qualifying zu Zantvoort an Holland. Hei gouf et scho virum Depart d'Nouvelle, datt de Robert Kubica fir de Kimi Räikkönen asprange wäert, dëst well de Finn positiv op de Coronavirus getest gouf.

Am Zweekampf ëm de Weltmeeschtertitel tëscht dem aktuelle Leader Lewis Hamilton op Mercedes an dem Max Verstappen op Red Bull war et den Hollänner, deen am 3. fräien Training d'Nues relativ däitlech vir hat. De Verstappen war hei bal 8 Zéngtel méi séier ewéi den aktuelle Weltmeeschter.

Am Q1 gouf et direkt 2 Iwwerraschungen, dat wëll esouwuel de Sebastian Vettel op Aston Martin ewéi och de Sergio Pérez um 2. Red Bull als 17. respektiv 16. de Sprong an de Q2 verpasst haten.

An dësem Q2 gouf et direkt zwou Ënnerbriechungen, dëst well esouwuel den George Russell ewéi och den Nicholas Latifi mat hierem Willaims vun der Streck ofkoum waren. Eng weider kleng Enttäuschung gouf et hei fir de Lando Norris, dee sech als 13. net an de Q3 fueren konnt.

🚩 RED FLAG 🚩



Now it's Latifi into the barriers.



A big impact, but the Canadian radios to the team that he is ok#DutchGP 🇳🇱 #F1

D'Pole war um Enn bei sengem Heemspill fir den Hollänner Max Verstappen op Red Bull. Hien hat um Enn 38 Dausendstel Avance op säi gréisste Konkurrent Lewis Hamilton. Drëtte gouf de Bottas virum Pierre Gasly, deen ee ganz staarke Qualifying gefuer ass.

What a lap, what a crowd!



🏁 END OF QUALIFYING 🏁



Top 10

Verstappen

Hamilton

Bottas

Gasly

Leclerc

Sainz

Giovinazzi

Ocon

Alonso

Ricciardo#DutchGP 🇳🇱 #F1

D'Course gëtt e Sonndeg vun 14.20 Auer u live op RTL ZWEE, op RTL.lu an op RTL Play iwwerdroen.

Andréck vun Zandvoort

Grousse Präis vun Holland - 3. fräien Training (4.9.21) © Jeannot Boesen

Grousse Präis vun Holland - 2. fräien Training (3.9.21) © Jeannot Boesen