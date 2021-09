Zu Monza huet sech de Bottas am Sprint virum Verstappen an dem Ricciardo behaapt. Den Hamilton ass nëmmen de 5. ginn.

E Samschdeg gouf an der Formel 1 fir déi zweete Kéier ee Sprint iwwer 100 Kilometer gefuer. No engem turbulente Start mat enger Safety-Car-Phas wéinst engem Accident vum Gasly huet sech de Valtteri Bottas, dee vun der éischter Plaz aus gestart war, mat sengem Mercedes d'Victoire geséchert. Op déi zweete Plaz ass de Max Verstappen op Red Bull gefuer. Drëtten ass de McLaren-Pilot Daniel Ricciardo ginn.

Am WM-Klassement huet de Verstappen d'Féierung op de Lewis Hamilton domadder weider ausgebaut. De Mercedes-Pilot ass no engem schlechte Start nëmmen de 5. ginn a krut keng Punkten. Am Sprint kréie jo just déi dräi Éischt 3, 2 an 1 Punkt.

D'Resultat vum Sprint ass am Prinzip d'Startopstellung fir d'Course e Sonndeg, ma wéinst engem Wiessel vum Motor gëtt de Bottas no hanne strofversat. Domadder start de Verstappen e Sonndeg vun der éischter Plaz. Nieft him steet de Ricciardo. Aus zweeter Rei fueren den Norris an den Hamilton fort.

E Sonndeg um 15 Auer gëtt dann de Grousse Präis vun Italien zu Monza gefuer. Vu 14.20 Auer u kënnt Dir live op der Tëlee op RTL ZWEE, am Stream op RTL.lu an um RTL Play live mat dobäi sinn.