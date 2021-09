An der 1. Course vum Weekend zu Monza huet den Ayhancan Güven eng souverän Victoire gefeiert.

No der Qualifikatioun e Samschdeg de Moie stoung e Samschdeg de Mëtteg déi éischt vun zwou Courssen am Porsche Supercup zu Monza um Programm. Fir den Dylan Pereira war et een Dag fir ze vergiessen. No enger schwaacher Qualifikatioun (9. Plaz) ass de Lëtzebuerger bei der 7. Manche net iwwert déi 21. Plaz erauskomm. De Pereira war no enger Beréierung am Ufank vun der Course vun der Streck ofkomm an op déi leschte Plaz zeréckgefall.

D'Victoire war iwwerdeems fir den Ayhancan Güven. Den Tierkei, fir deen et deen éischte Succès an dëser Saison ass, huet un der Spëtzt eng ganz souverän Leeschtung gewisen. Op déi zweete Plaz ass den Dorian Boccolacci gefuer. Hien hat de Larry Ten Voorde 4 Ronne viru Schluss iwwerholl. Dem Hollänner ass déi drëtte Plaz duergaangen, fir sech fréizäiteg de General ze sécheren. Den Ten Voorde verdeedegt domadder säin Titel vun zejoert.

Deen zweete Rendez-vous an Italien ass e Sonndeg de Mëtteg um 12.25 Auer. Vun der Pole geet den Ten Voorde an d'Course. De Pereira start vun der 8. Déi lescht Course vun der Saison kënnt Dir och nees live op der Tëlee op RTL ZWEE, am Livestream op RTL.lu an um RTL Play live suivéieren.