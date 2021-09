Zu Monza sinn nach den Norris an de Bottas op de Podium gefuer. Fir McLaren gouf et deemno en Doublé, den éischten zanter 2010.

An der Formel 1 huet e Sonndeg den Daniel Ricciardo de Grousse Präis vun Italien zu Monza gewonnen. De McLaren-Pilot, fir deen et déi 8. Victoire an der F1 ass, huet sech viru sengem Team-Kolleeg Lando Norris an dem Valtteri Bottas op Mercedes behaapt.

Keng Punkte gouf et fir de Leader am WM-Klassement Max Verstappen a fir den aktuelle Weltmeeschter Lewis Hamilton. An der 26 vun den 53 Ronnen hu sech béid Piloten an der éischter Schikan géigesäiteg ofgeschoss.

LAP 26/53



Hamilton was returning to the track after pitting before the pair came together#ItalianGP 🇮🇹 #F1 pic.twitter.com/iSL9RENEwR — Formula 1 (@F1) September 12, 2021

Am WM-Klassement gëtt et domadder un der Spëtzt keng Verännerung. De Verstappen huet weiderhin eng Avance vu 5 Punkten op den Hamilton.

De Resumé vun der Course

Direkt um Depart hat de Ricciardo no engem perfekte Start de Verstappen iwwerholl a sech un d'Spëtzt vum Feld gesat. Dem Hollänner ass et déi Ronnen duerno net gelongen, fir nees laanscht de Ricciardo ze fueren. Op de Plazen 3 a 4 koumen den Norris um zweete McLaren an den Hamilton um Mercedes.

Nom éischte Boxestopp ass et du spektakulär ginn. De Verstappen war relativ laang an der Box an huet doduerch Plaze verluer. Nodeems den Hamilton kuerz drop dann och mat neie Pneuen op de Circuit komm ass, ware béid Piloten op enger Héicht. An der éischter Schikan war awer net genuch Plaz an esou hu sech Verstappen an Hamilton géigesäiteg ofgeschoss a waren eraus.

No der Safety-Car-Phas huet de Ricciardo seng Féierung verdeedegt. Do hannendru gouf et eng Partie Iwwerhuelmanöver. Den Norris ass laanscht de Charles Leclerc gefuer an huet sech op déi zweete Plaz gesat. De Sergio Perez (Red Bull) an de Bottas si kuerz drop och nach laanscht de Ferrari-Pilot gefuer.

Bis zum Schluss huet sech vir un der Spëtzt näischt méi geännert. De Ricciardo huet sech d'Victoire geséchert. Fir den Australier ass et deen éischte Succès zanter 2018. Op déi zweete Plaz ass de Lando Norris gefuer. Fir McLaren ass et deen éischten Doublé zanter 2010 a Kanada. De Perez ass als Drëtten ukomm, ma wéinst enger Zäitstrof steet de Bottas um Enn um Podium.

D'Klassement am Iwwerbléck

© Screenshot

De General