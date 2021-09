Fir e Samschdeg gouf vill Reen annoncéiert, esou dat net sécher ass, datt den Zäitplang agehale ka ginn.

Op deem flaache Circuit ass et schwéier, fir d'Waasser ze evakuéieren. A well et ronderëm d'Pist wéineg Auslafzone ginn, kéint e starten ze geféierlech sinn.

D'Course vun der Formel 3 vun e Freideg den Owend gouf scho verluecht an déi geplangten F2-Course, vun e Samschdeg de Moien, gouf annuléiert.

Den 3. fräien Training fir d'Formel 1 ass fir 11 Auer um Samschdeg de Moie geplangt, ma et bleift d'Fro, ob dës, wéi och d'Qualifikatioun de Mëtteg um 14 Auer, ka wéi geplangt iwwert d'Bün goen. Eventuell kéint den 3. fräien Training ofgesot an de Quali op e Sonndeg de Moie geluecht ginn. Sollt awer keng Qualifiaktioun méiglech sinn, ginn d'Resultater vum 2. fräien Training geholl, fir d'Startopstellung vun e Sonndeg ze definéieren. D'Wiederprevitioune fir den Dag vun der Course sinn awer besser, wéi fir e Samschdeg.

Am Fall vun eventuelle Changementer, passt RTL säi Programm un.