Dëst ass en Oldtimerrallye mat Autoe vun 29 verschiddene Marken. Mat um Depart sinn och de Walter Röhrl an de Christian Geistdörfer.

Den eelste Modell am Starterfeld huet d'Nummer 1 an ass de Bugatti 35 Grand Prix de Lyon aus dem Joer 1924, pilotéiert vum Lëtzebuerger Goy Feltes.

De Parcours geet iwwer ronn 400 Kilometer iwwer déi schéinste Strecken aus dem Grand-Duché, wou all Fans vun Oldtimer laanscht d'Streck an de Genoss vun deene wonnerschéinen Autoe kommen.

Mat um Depart ass och den zweefache Rallye-Weltmeeschter Walter Röhrl, zesumme mat sengem Copilot Christian Geistdörfer. Si waren 2017 och scho beim Rallye Lëtzebuerg um Start, dëst an engem Porsche 911 RSR also Virauswon.

Si starten bei dësem Oldtimerrallye op engem Virseriemodell vum Porsche 911 Carrera 3.2 Coupé Clubsport aus dem Joer 1985. Vun där Liichtbauversioun goufe just 189 Exemplare gebaut. Et ass deemno schonn en absolutten Highlight, dësen Auto op eise Stroosse kënnen ze gesinn, an dat dann och nach pilotéiert vun der Legend Walter Röhrl.

Parcours

Den 1. Oktober ass den Depart um Kierchbierg an et geet dann an d'Éislek, iwwer Saeul, Harel Clierf, erof op Veianen, Beefort, duerch de Mëllerdall, Allënster, Eesebuer an zeréck op de Kierchbierg.

Den 2. Oktober gëtt ënnert anerem um Circuit vun der Goodyear zu Colmer-Bierg gefuer, an duerno geet et weider a Richtung Musel, erof op Wecker, Greiweldeng, Réimech, Schengen an dann nees zeréck an d'Stad mat enger Arrivée virum Palais.

AUTO MOTOR SPORT feiert dëst Joer de 75. Gebuertsdag. D'Luxembourg Classic gëtt am Kader vun deem Jubiläum eng éischte Kéier organiséiert a gëllt als ee vun den Héichpunkte vun dësem besonnesche Gebuertsdag.

Bei dëser Oldtimerrallye geet et net ëm Héchstgeschwindegkeeten, deemno sinn d'Stroossen och ganz normal fir den Trafic op, anescht wéi bei engem normale Rallye.

Rallye-Organisator ass den Harald Koepke. Am Virfeld responsabel fir de Streckeverlaf an d'Organisatioun sinn den Ed Goedert, de Jacques Lamby an den Arsène Reis.

Weider Informatiounen, en Zäitplang, eng Startlëscht a Resultater fënnt een op https://event.motorpresse.de/luxembourg-classic/.