De belsche Coureur huet dem Laporte op de leschte Meter d'Victoire iwwerlooss, woumat d'Ekipp Jumbo-Visma eng duebel Victoire feiere konnt.

Bei reenerege Konditiounen huet de Christophe Laporte sech d'Victoire bei der Course vu Gent op Wevelgem geséchert. Hie setzt sech viru sengem Teamkolleeg Wout van Aert duerch, deen him d'Victoire iwwerlooss huet. De Belsch an de Fransous hate sech 53 Kilometer virun der Arrivée vum Peloton ofgesat a goufen duerno net méi ageholl. Fir de Wout van Aert war et e weidert gutt Resultat, nodeems hien eréischt virun zwee Deeg den E3 Saxo Classics gewonnen hat.

Am Kampf ëm déi drëtt Plaz ass d'Decisioun knapp 5 Kilometer virun der Arrivée gefall, wéi sech de Mads Pedersen, de Florian Vermeersch an de Sep Vanmarcke vum Peloton ofgesat haten. Op de leschte Meter koum et zum Sprint ëm déi lescht Plaz um Podium, wou sech de Sepp Vanmarcke duerchgesat huet. De Florian Vermeersch gëtt Véierten, déi fënneft Plaz ass fir de Mads Pedersen.

No 261 Kilometer kënnt den Alex Kirsch mat engem Retard vun 3 Minutten an 33 Sekonnen als 26. an d'Zil. Den zweete Lëtzebuerger Bob Jungels war wéinst Krankheet net un den Depart gaangen.

D'Klassement

1 Christophe Laporte 5:49:39

2 Wout van Aert +0:00

3 Sep Vanmarcke +1:56

4 Frederik Frison +1:56

5 Mads Pedersen +1:56

6 Mikkel Bjerg +1:56

7 Alexis Renard +2:04

8 Olav Kooij +2:04

9 Danny van Poppel +2:04

10 Daniel McLay +2:04

....

26 Alex Kirsch +3:33