Zu Tabor war op en Neits kee Kraut géint den Hollänner gewuess, dee sech souverän duerchsetze konnt.

No der U23-Course vun den Dammen, bei där d'Marie Schreiber et op déi 5. Plaz gepackt huet, ass zum Ofschloss vun der WM e Sonndeg d'Course bei den Häre gefuer ginn.

Zu Tabor konnt den aktuelle Weltmeeschter Mathieu van der Poel senger Favoritteroll gerecht ginn a sech säi 6. Weltmeeschtertitel sécheren. Den Hollänner huet vun Ufank un d'Kontroll iwwerholl a konnt sech scho fréi ofsetzen, soudass hien an der Hallschent eng Avance vu ronn 30 Sekonnen hat.

Bis zum Schluss sollt sech dëse Virsprong just nach vergréisseren, woumat de van der Poel säin Titel an 58 Minutten a 14 Sekonne souverän verdeedege kann. No 2015 ass et déi zweet WM-Victoire, déi hien zu Tabor feiere kann, an et ass säi 5. Titel bannent 6 Joer. Op déi zweet Plaz ass iwwerdeems säi Coequipier a Landsmann Joris Nieuwenhuis komm, dat mat engem Retard vu 37 Sekonnen. De Michael Vanthourenhout aus der Belsch huet de Podium mat engem Réckstand vun 1:06 Minutten komplettéiert.

Schonn um Samschdeg war iwwerdeems d'Damme-Course an der Elite-Kategorie, bei där d'Fem van Empel der Konkurrenz keng Chance gelooss huet.

D'Top 10 bei den Hären

1 VAN DER POEL Mathieu 58:14

2 NIEUWENHUIS Joris +0:37

3 VANTHOURENHOUT Michael +1:06

4 RONHAAR Pim +1:36

5 ISERBYT Eli +2:08

6 ADAMS Jens +2:21

7 BOROS Michael +2:29

8 MEEUSSEN Witse +2:35

9 NYS Thibau +2:44

10 ORTS LLORET Felipe +2:48