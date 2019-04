Den Dirk Nowitzki wäert seng NBA-Karriär no dëser Saison un de Nol hänken. Dat huet de mëttlerweil 40 Joer-jonken Däitschen annoncéiert.

En huet dat an enger emotionaler Ried, no sengem leschte Heemmatch mat den Dallas Mavericks matgedeelt. Déi Partie hunn den Nowitzki a Co 120 op 109 géint d'Phoenix Suns gewonnen.

Dallas huet et dës Saison net an d’Play-Offs gepackt.

Den Nowitzki selwer ass mëttlerweil awer de 6.-beschte Scorer an der Geschicht vun der NBA.

Am Dezember 2014 hat de Jeff Kettenmeyer den Dirk Nowitzki am Interview