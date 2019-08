Haut den Owend ginn d'Retourmatcher an der 2. Qualifikatiounsronn vun der Europa League gespillt, woubäi 2 Lëtzebuerger Veräiner am Asaz sinn.

Am Retourmatch vun der zweeter Qualifikatiounsronn an der Europa League spillt déi Escher Jeunesse den Owend a Portugal géint Vitoria Guimaraes. De Match fänkt um 20 Auer eiser Zäit un. Am Allersmatch lescht Woch heiheem haten déi Escher 0:1 verluer.

De Progrès Nidderkuer kritt et iwwerdeems mat de Glasgow Rangers ze dinn. D'Partie gëtt um 19.30 Auer den Owend am Stade Josy Barthel ugepaff. Am Allersmatch hate sech d'Rangers mat 2:0 géint déi Nidderkuerer duerchgesat.

