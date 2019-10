Den Hotel vun der Lëtzebuerger Karate-Nationalekipp huet wéinst Demonstrante missen evakuéiert ginn.

D'Kimberly Nelting huet dat an hirer Instagram-Story matgedeelt. D'Demonstrante wieren an den Hotel zu Santiago agedrongen a si hätten den Hotel misse verloossen, heescht et vun der jonker Karateka.

Wéi d'Wort schreift, géing d'Lëtzebuerger Delegatioun net méi un der WM deelhuelen a berifft sech dobäi op d'Ausso vum Tessy Scholtes.

D'Lëtzebuerger Delegatioun gouf mat Hëllef vum belschen Ambassadeur an een Hotel ausserhalb vum Stadzentrum bruecht, wou si sécher sinn. Et wéilt een elo esou séier wéi méiglech heemkommen, wat allerdéngs wéinst enger Ausgangsspär net esou einfach ass.