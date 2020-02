D'Escher Dammen hunn an enger eesäiteger Partie Hesper vun Ufank u keng Chance gelooss, a gewannen dës 1/2-Finall mat 87:27.

E Sonndeg war et am Basket d'Suite vun den Halleffinalle vun der Coupe de Luxembourg. Bei den Damme war et eng souverän Victoire fir Esch.

Um Samschdeg den Owend hunn sech bei den Häre schonns Musel Pikes no enger staarker Schlussphas mat 81:76 géint de Basket Esch konnte behaapten. Bei den Dammen huet sech an enger spannender Partie de Gréngewald no der 56:53 Victoire de Ticket fir d'Finall konnte sécheren.

Basket Esch - Telstar Hesper 87:27 (41:20)



Damme vu Hesper hunn vun der Fräiworflinn wuel déi éischt Punkte vun der Partie geschoss, ma dono sollt bei hinnen net méi vill zesumme lafen. Ganzer 9 Schëss um Stéck sollten de Wee an de Kuerf net fannen, an Esch huet mat engem 13:0-Laf fir en éischt grousst Lach gesuergt. Och dono huet Hesper sech immens schwéier gedoen, an Esch huet weider gutt getraff. 25:8 stoung et no deenen éischten 10 Minutten.

Hesper hat um Enn vum 1. Véierel an och an der Mëtt vum 2. Quarter wuel vereenzelt gutt Aktiounen an der Offensiv, mee dat sollt um Sonndeg Mëtteg net duer goen, fir géint eng gutt opgeluechten Ekipp vun Esch eppes entgéint ze setzen. 25 % Trefferquot an der 1. Hallschent an 21 zu 31 Rebound aus Hesper Siicht, waren einfach ze wéineg. Mat engem 21 Punkte-Virsprong (41:20) ass Esch deemno an d'Paus gaangen. Am 3. Véierel ass et aus Hesper Siicht sou weider gaange wéi an der 1. Hallschent. Ganzer 2 Punkte sinn hinnen am 3. Véierel gelongen, sou dass de Réckstand no 30 Minutte bei 41 Punkte louch (22:66). Esch huet am leschte Quarter de Ball lafe gelooss, an zéien no enger souveräner Leeschtung nom Gréngewald als 2 Ekipp an d'Finall.