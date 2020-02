E Freideg den Owend gouf am däitschen, engleschen, franséischen a spuenesche Championnat Futtball gespillt.

Bundesliga

Borussia Dortmund - Eintracht Frankfurt 4:0



No den Néierlagen an der Coupe an an der Bundesliga huet Borussia Dortmund e Freideg den Owend viru den eegene Spectateuren eng staark Leeschtung gewisen an de Match géint Frankfurt duerch Goler vu Piszczek (33'), Sancho (50'), Haaland (54') a Guerreiro (74') verdéngt mat 4:0 gewonnen. Op d'mannst bis e Samschdeg de Mëtteg steet Borussia Dortmund elo op der zweeter Plaz an der Tabell. Fir de BVB war et donieft eng gelonge Generalprouf fir den Champions-League-Match déi nächst Woch géint Paris Saint-Germain. Fir Frankfurt war et déi éischt Néierlag an der Réckronn. Mat 28 Punkten hänkt d'Eintracht am Mëttelfeld vun der Tabell fest.

No den 2 Néierlage war beim BVB e Freideg den Owend keng Veronsécherung ze gesinn. Vun Ufank un huet d'Lokalekipp, bei där den Akanji no ville schwaache Leeschtungen an de leschte Wochen op der Bänk souz, d'Fiedem an Hand geholl. Fréi hat een dann och d'Chance fir a Féierung ze goen. An der 9. Minutt huet de Guerreiro ee Fräistouss allerdéngs widder d'Lat gesat. Bei der Eintracht huet ee sech an den éischte Minutte virun allem op Defensivaarbecht konzentréiert, am Spill no vir war kaum eppes ze gesinn. Dortmund huet sech duerch déi kompakt Frankfurter Verteidegung schwéier gedoen, fir Lächer ze fannen. An der 33. Minutt war et dunn awer esouwäit. Géint dem Piszczek säi verdeckte flaache Schoss riets ënnen an den Eck hat de Kipper vu Frankfurt Kevin Trapp keng Chance, sou datt et an der Paus 1:0 fir de BVB stoung.

No der Paus huet d'Ekipp vum Favre de Match du bannent 25. Minutte fir sech entscheet. Nodeems de Sancho an der 50. Minutt op 2:0 erhéicht hat, waren et den Haaland an de Guerreiro déi an der 54. respektiv 74. Minutt fir den 3:0 an de 4:0 gesuergt hunn. Bei dësem Score sollt et bis zum Schluss bleiwen. Déi Frankfurter haten dem BVB näischt méi entgéint ze setzen.

LINK: Den Iwwerbléck vun der Bundesliga

Premier League

Wolverhampton Wanderers - Leicester City 0:0

Fir de Kont vum 26. Spilldag hu sech d'Wolverhampton Wanderers a Leicester City mat engem 0:0-Remis getrennt. D'Gäscht stounge vun der 76. Minutt un nëmmen nach zu 10 um Terrain. De Choudhury war mat Giel-Rout fréizäiteg an d'Kabinn geschéckt ginn. Duerch de Remis bleift Leicester City op der 3. Plaz an der Tabell.

E Freideg den Owend war et och nach d'Informatioun, datt d'Uefa Manchester City fir déi nächst 2 Saison aus den europäesche Kompetitiounen ausgeschloss huet.

RTL-Artikel: Manchester City fir 2 Saisonen aus europäesche Kompetitiounen ausgeschloss

LINK: Den Iwwerbléck vun der Premier League

Ligue 1

AS Monaco - HSC Montpellier 1:0

Duerch e Gol vum Slimani an der 52. Minutt huet Monaco sech e Freideg den Owend am franséische Championnat mat 1:0 géint Montpellier duerchgesat. Duerch dës Victoire huet d'Lokalekipp d'Gäscht an der Tabell iwwerholl a steet elo op der 5. Plaz.

LINK Den Iwwerbléck vun der Ligue 1

La Liga

FC Valencia - Atlético Madrid 2:2

Am spuenesche Championnat huet sech Atlético Madrid misse mat engem 2:2 géint Valencia ze fridde ginn. An der 15. Minutt waren d'Gäscht duerch de Llorente mat 1:0 a Féierung gaangen. An der 40. Minutt hat Valencia duerch de Gabriel op 1:1 ausgeglach. Ma Madrid war et nach virun der Paus gelongen, fir nees a Féierung ze goen. An der 43. Minutt hat den Thomas den 2:1 markéiert. D'Gäscht konnten dëse Score allerdéngs net iwwer d'Zäit bréngen, well Valencia an der 59. Minutt duerch de Kondogbia nees ausgeglach huet. Um Enn ass et beim 2:2-Remis bliwwen.

LINK: Den Iwwerbléck vun der La Liga