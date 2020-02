An der Ligue 2 a Frankräich huet Orléans ouni de Vincent Thill fir d'véierte Kéier noeneen verluer a bleift ofgeschloen op der leschter Tabelleplaz.

An der Ligue 2 a Frankräich stoung de Vincent Thill e Freideg den Owend net am Kader vun der US Orléans. D'Ekipp vum Lëtzebuerger Nationalspiller huet sech misse mat 0:3 géint Ajaccio geschloe ginn. Fir Orléans ass et déi 4. Néierlag noeneen an de Réckstand op d'Net-Ofstigsplaze gëtt ëmmer méi grouss. Als Tabelleleschten huet een e Retard vun 8 Punkten op de 17. FC Paris an der 6 op den FC Chamois Niortais a Le Mans FC op de Plazen 18 an 19.