No der Defaite e Freideg géint Ajaccio huet den aktuelle Veräin vum Vincent Thill Konsequenze gezunn.

Mat just 16 Punkten no 25 Spilldeeg an der zweeter franséischer Liga a 4 Defaiten hannerteneen huet sech den US Orléans vu sengem Trainer Didier Ollé-Nicole no méi wéi 3 Joer getrennt.

De Vincent Thill ass an de leschte Matcher net méi all ze dacks zum Asaz komm a war oft guer net am Kader. Bis en neien Trainer fonnt ass, iwwerhëllt de Cyrille Carrière den Trainerposte beim Tabelleleschte vun der Ligue 2.