Paderborn verléiert mam Laurent Jans, deen iwwer 75 Minutten um Terrain stoung, mat 1:2 géint d'Hertha aus Berlin a bleift op der leschter Plaz hänken.

No der däitlecher 4:0-Victoire vun Dortmund um Freideg géint Frankfurt waren um Samschdeg ënnert anerem Leipzig a Paderborn mam Laurent Jans gefuerdert.

Bundesliga: 22. Spilldag

Leipzig - Bremen 3:0

1:0 Klostermann (18'), 2:0 Schick (39'), 3:0 Mukiele (46')

Leipzig wollt mat enger Victoire bis de Sonndeg laascht Bayern an der Tabell zéien, a mat dem Elan sinn d'Haushären och an de Match gaangen. No nëmmen 18 Minutte konnt de Lukas Klostermann de Ball no engem Standard aus dräi Meter iwwert d'Linn drécken.

Een denkbar ongënschtege Start fir Bremen, déi déif am Tabellekeller ëm de Maintien kämpfen. D'Ekipp vum Florian Kohfeld war wuel beméit, ma et waren d'Männer aus Leipzig, déi feiere konnten. An der 39. Minutt war et op en Neits ee Standard, deen de Schick um Enn mam Kapp iwwert d'Linn drécke konnt. De Pavlenka konnt de Ball no dësem feste Kappball net paréieren.

Nom Säitewiessel koum Leipzig mat Vollgas aus der Kabinn, a sou war et an der 46. Minutt de Mukiele, dee fir d'Virentscheedung suerge konnt.

Duerno huet Leipzig net méi gemaach, ewéi se missten an hunn d'Féierung esou iwwert d'Zäit verwalt. Fir Bremen gesäit et weiderhin net gutt aus, si bleiwen op der zweetleschter Tabelleplaz.

Paderborn - Hertha 1:2

0:1 Boyata (10'), 1:1 Jarstein, Selbstgol (51'), 1:2 Cunha (67')

Nom Ofgang vum Jürgen Klinsmann op der Bänk vun der Berliner Hertha war et den Alexander Nouri, deen de Veräin aus der däitscher Haaptstad géint Paderborn kuerzfristeg trainéieren duerft. Bei der Lokalformatioun stoung de Laurent Jans op en Neits an der éischter Eelef.

Ma et sollt fir de Veräin vum Kapitän vun de roude Léiwen awer net gutt ugoen. An der 10. Spillminutt war et de Boyata, deen d'Hertha mat 1:0 a Féierung brénge konnt.

Kuerz duerno an der 18. Spillminutt stoung d'Bibiana Steinhaus als Offiziellt am Mëttelpunkt. De Cunha konnt de Ball iwwert d'Linn drécken, ma nom Videobeweis hat d'Steinhaus op ee Feeler an der Entstehung vum Gol entscheet.

Et blouf also weiderhi beim 1:0 fir d'Berliner.

Paderborn war beméit, ma richteg geféierlech konnt si awer net ginn. Et hat bis zur 51. Minutt gedauert, éiert den agewiesselte Srbeny et aus engem ganz spatze Wénkel probéiert hat. De Jarstein am Gol vu Berlin hat hei net gutt ausgesinn an hat de Ball an den eegene Gol deviéiert.

Trotz de Beméiunge vum Tabelleleschte sollt et um Enn näischt mat engem Punkt ginn. An der 67. Minutt konnt de Cunha de Ball mat der Hack aus kuerzer Distanz an de Filet setzen an d'Hertha esou 3 Punkte mat heem huelen.

Union Berlin - Leverkusen 2:3

1:0 Gentner (7'), 1:1 Havertz (22'), 1:2 Diaby (83'), 2:2 Bülter (87'), 2:3 Demirbay (90+4')

No enger ganz staarker Ufanksphas vun den "Eisernen" aus Berlin war et de Gentner, dee seng Faarwen an der 7. Minutt a Féierung brénge konnt, dëst duerch ee kadréierte Schoss an de Filet.

Leverkusen war wuel beméit, d'Spill an hir Richtung ze zéien, ma si haten awer hir Schwieregkeete mat de motivéierte Berliner. An der 22. Spillminutt war et dann de Kai Havertz, dee bëssen iwwerraschend ausgläiche konnt.

De Favorit aus Leverkusen huet sech duerno schwéier gedoen, ma an der 79. Minutt war et de jonken Diaby, deen d'Gäscht a Féierung brénge konnt. D'Freet war allerdéngs net vu laanger Dauer. An der 87. Minutt konnt de Bülter ausgläichen ma an enger geckeger Schlussphas war et an der Nospillzäit den Demirbay, dee fir de Schlusspunkt gesuergt hat.

Hoffenheim - Wolfsburg 2:3

0:1 Weghorst (18'), 1:1 Baumgartner (45'), 1:2 Weghorst (52'), 2:2 Kramaric (60'). 2:3 Weghorst (71')

Net manner ewéi 3 Eelefmeter gouf et zu Sinsheim, woubäi esou wuel de Weghorst (2 mol) ewéi och de Kramaric d'Nerve vum Punkt behalen haten. Um Enn war et och den Hollänner vu Wolfsburg, deen de Match duerch seng 3 Goler entscheede konnt.

Augsburg - Freiburg 1:1

1:0 Max (38'), 1:1 Haberer (51')

Düsseldorf - Gladbach

18:30 Auer