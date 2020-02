Gladbach kënnt géint Hoffenheim net iwwert en 1:1 eraus an Hertha Berlin erwëscht géint Köln e schwaarzen Dag.

23. Spilldag vun der Futtball-Bundesliga

Borussia Mönchengladbach - TSG Hoffenheim 1:1

1:0 Ginter (11.'), 1:1 Lucas Ribeiro (90.+2.')

An der 11. Minutt konnt Gladbach duerch de Ginter mat 1:0 a Féierung goen. No engem kuerze Korner, koum de Ball vum Plea an d'Mëtt, de Ginter huet de Ball aus 14 Meter op de Gol geschoss an dësen konnt de Baumann net méi paréieren obwuel de zimlech zentral op de Gol koum. Dës Féierung war och verdéngt wëll Gladbach déi besser Chancen an der éischter Halschent hat.

No der Paus hat Gladbach direkt e puer gutt Chancen fir op 2:0 ze stellen. An der 75. Minutt kruten se en emstriddenen Eelefmeter no engem Handspill gepaff woubäi awer net genau ze erkenne war op et weeklech am Strofraum war oder net. Den Eelefmeter vum Plea konnt de Baumann dann awer paréieren a soumat ass et beim 1:0 bliwwen.

Werder Bremen - Borussia Dortmund 0:2

0:1 Zagadou (52.'), 0:2 Haaland (66.')

An den éischte 45 Minutten hunn déi 2 Ekippen sech haaptsächlech dorobber konzentréiert an der Defense sécher ze stoen. An der Attack ass de béiden Ekippen awer net vill agefall an Dortmund konnt sech och keng spilleresch Virdeeler erspillen.



No der Paus konnt Dortmund sech dann awer endlech Chancen erausspillen an och notzen. An der 52. Minutt konnt de Zagadou de Ball no engem Corner an der Gol schéissen. No 66 Minutten war et dann nees de Phänomen Erling Haaland dee säi nächste Gol am Dortmunder Trikot schéisse konnt. No enger schéiner Kombinatioun a Virlag vum Hakimi huet den Haaland de Ball ganz lässeg an de kuerzen Eck geschoss.



Hertha Berlin - 1. FC Köln 0:5

0:1 Cordoba (4.'), 0:2 Cordoba (22.'), 0:3 Kainz (39.'), 0:4 Kainz (62.'), 0:5 Uth (70.')

SC Freiburg - Fortuna Düsseldorf 0:2

0:1 Hoffmann (37.'), 0:2 Thommy (61.')

Schalke 04 - RB Leipzig 18h30

Um Sonndeg trëfft dann nach Leverkusen (15h30) op Augsburg an Wolfsburg kritt et mat der Ekipp vum Leandro Barreiro vu Mainz ze dinn (18h00). Um Méindeg gëtt den 23. Spilldag mam Match tëscht Frankfurt an Union Berlin ofgeschloss (20h30).

