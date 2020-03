E Sonndeg hat Diddeleng fir de Kont vum 17. Spilldag an der BGL Ligue géint de Stater Racing mat 0:1 de Kierzere gezunn.

Um Verluerekascht koum d'Ekipp aus der Forge du Sud net iwwer eng 0:1-Defaite géint d'Lokalekipp eraus. No enttäuschende Resultater vum F91 Diddeleng an de leschte Matcher hunn RTL-Informatiounen no déi Verantwortlech e Sonndeg den Owend d'Decisioun geholl, sech vum belschen Trainer Bertrand Crasson ze trennen.

De Bertrand Crasson hat den F91 am September 2019 iwwerholl.