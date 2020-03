Serie Sportler a Corona-Zäiten (9): Fir d'Christine Majerus muss de Sport elo Niewesaach sinn

An eiser Serie iwwer Perséinlechkeeten aus dem Lëtzebuerger Sport a wéi si mam Coronavirus ëmginn, loosse mer eng Cyclistin zu Wuert kommen.

An eiser Serie iwwer Sportler an de Corona-Zäite ginn mir en Dënschdeg a Frankräich bei d'Christine Majerus. D'Profi-Sportlerin hat fréi gesot, datt et Zäit wier, fir de Kompetitiounssport ze stoppen an no der Gesondheet vu jidder Persoun ze kucken. Am Moment besteet den Training vun der Sportlerin vum Joer haaptsächlech aus Indoor-Exercicen, well a Frankräich sinn d'Mesurë fir d'Leit nach e gutt Stéck méi streng wéi bei eis.

Christine Majerus/Reportage Jeff Kettenmeyer

Fir d'Christine Majerus huet sech an deene leschten Deeg villes geännert, an dat fir de Moment bis op onbestëmmten Zäit. Geet een a Frankräich aus dem Haus, sou gëllt et sech u strikt Mesuren ze halen.

An der hollännescher Ekipp vum Christine Majerus geet een dovun aus, datt ee bis Juli keng Coursse wäert fueren, an et huet een de Sportlerinne gesot, sech roueg ze verhalen, a besonnesch déi eege Gesondheet net op d'Spill ze setzen. Och wann ee vu Sponsorsäit alles wäert dru setzen, d'Engagementer anzehalen, sou ass a bleift dës Kris een Challenge.

Am Moment heescht et deemno ofwaarden an de Kierper fit halen ouni ze iwwerdreiwen. Dat eenzegt wat dem Christine Majerus no elo zielt ass et, deene kranken a schwaache Leit ze hëllefen a Léisunge fir de Problem ze fannen. Ass dat gepackt, da wäerten och déi sportlech Ziler nees an de Virdergrond réckelen.

