Iwwerdeems setzt sech Dortmund zu Wolfsburg duerch a Bremen séchert sech wichteg 3 Punkte géint Freiburg.

Um 27. Spilldag setzt sech Leverkusen am Rhein-Derby mat 3:1 géint Gladbach duerch, Paderborn spillt mam Laurent Jans 1:1 gläich, Dortmund klappt Wolfsburg a Bremen behaapt sech mat 1:0 zu Freiburg.

27. Spilldag vun der Futtball-Bundesliga

Gladbach - Leverkusen 1:3

0:1 Havertz (7'), 1:1 Thuram (52'), 1:2 Havertz (58'), 1:3 S. Bender (81')

Am Duell ëm d'Champions-League-Plaze war et fir béid Ekippe wichteg net nëmme wéinst dem Derby de Match ze gewannen. Leverkusen huet vun Ufank un Drock gemaach an ass sou och fréi a Féierung gaangen. Den Havertz konnt no engem Zouspill vum Bellarabi an der 7. Minutt den éischte Gol vum Match schéissen. Duerno huet awer och Gladbach an de Match fonnt, bis an d'Paus war et dann eng ausgeglache Partie.

Kuerz nom Säitewiessel war et den Thuram deen op 1:1 ausgläiche konnt. Ma just 5 Minutten drop ass et dann en Eelefmeter fir d'Gäscht ginn. Den Havertz ass vum Punkt äiskal bliwwen an huet d'Féierung fir d'Werkself nees hiergestallt. Ronn 10 Minutte viru Schluss huet de Sven Bender mat engem Kappball op 3:1 erhéicht an domat fir d'Entscheedung gesuergt. Zum Schluss wënnt Leverkusen domat den Derby zu Mönchengladbach.

Wolfsburg - Dortmund 0:2

0:1 Guerreiro (32'), 0:2 Hakimi (78')

D'Gäscht aus Dortmund hate vun Ufank u méi Ballbesëtz an hu laang e Wee duerch d'Wolfsburger Defense gesicht. No enger gudder hallwer Stonn ass dann och déi éischt gutt Chance genotzt ginn. Den Hazard huet de Ball flaach an d'Mëtt bruecht, wou de Guerreiro um zweete Potto seng Ekipp a Féierung bruecht huet. Och nom 1:0 hat de Gaascht weiderhin d'Kontroll iwwert de Match an huet d'Féierung sécher an d'Paus bruecht.

Am zweeten Duerchgang huet Dortmund méi defensiv agéiert, sou dass Wolfsburg sech méi no vir getraut huet. Den zweete Gol vum Match ass dann awer nees fir de Gaascht gefall. De Sancho huet de Ball op den Hakimi ofgeluecht, dee mat sengem Schoss op 2:0 erhéicht huet. Zum Schluss wënnt Dortmund verdéngt zu Wolfsburg a bleift domat an der Course ëm de Championstitel mat vir derbäi.



Paderborn - Hoffenheim 1:1

0:1 Skov (4'), 1:1 Srbeny (9')

Ouni de Laurent Jans ass Paderborn an de Match géint Hoffenheim gaangen. D'Gäscht hunn net laang op sech waarde gelooss a si sou schonn no 4 Minutten duerch e Gol vum Skov a Féierung gaangen. D'Äntwert vum Tabelleleschten huet awer net laang op sech waarde gelooss. 5 Minutte méi spéit konnt de Srbeny no engem Feeler vum Bicakcic op 1:1 ausgläichen. Am weidere Spillverlaf war Hoffenheim déi besser Ekipp, konnt kuerz virun der Paus awer vu Gléck schwätzen, dass de Rudy de Géigner esou just net mat engem Selbstgol a Féierung bruecht huet, wéi hie bei engem Versuch de Ball ze klären déi eege Laat getraff huet.

Nom Säitewiessel ass Paderborn ëmmer méi geféierlech ginn, ma och d'Awiesslung vum Laurent Jans an der 81. Minutt huet näischt méi um Resultat geännert.



Freiburg - Bremen 0:1

0:1 Bittencourt (19')

Am Kampf géint den Ofstig war Bremen e Samschdeg zu Freiburg gefuerdert. No 19 Minutten ass de Gäscht d'Féierung gelongen, wéi sech de Bittencourt ongestéiert virum Golkipp rëmfonnt huet a sou den éischte Gol vum Match markéiere konnt. Nom 1:0 fir Bremen hat Freiburg méi vum Match, konnt sech awer net mat engem Gol belounen.

An der zweeter Hallschent huet Bremen sech op d'Defense konzentréiert, ma Freiburg huet keng Léisung fonnt fir den Ausgläich ze fannen. Kuerz viru Schluss ass dann den 1:1 gefall, ma de Petersen stoung beim Zouspill vum Koch am Abseits. Zum Schluss setzt sech Bremen knapps duerch an hëllt domat déi dräi Punkte mat Heem.



Um 18:30 Auer kënnt et dann nach zu der Partie tëscht Bayern a Frankfurt.

E Freideg huet sech Hertha am Berliner Derby kloer mat 4:0 géint Union duerchgesat.