Fir Mainz mam Leandro Barreiro gouf et eng wichteg Victoire, Paderborn mam Jans spillt 1:1, ma si bleiwen awer déif am Tabellekeller.

Um Samschdeg stoung an der däitscher Bundesliga den 30. Spilldag um Programm.

No der 0:1 Defaite um Freideg vu Gladbach géint Freiburg ware virun allem Leipzig a Leverkusen am Duell ëm d'Championsleague-Plazen gefrot, fir den Ausrutscher vu Gladbach auszenotzen.

30 Spilldag vun der Futtball-Bundesliga

Leverkusen 2:4 Bayern

1:0 Alario (9'), 1:1 Coman (27'), 1:2 Goretzka (42'), 1:3 Gnabry (45'), 1:4 Lewandowski (66'), 2:4 Wirtz (89')

Am Spëtzematch tëscht der Lokalformatioun vu Leverkusen an dem Leader aus München waren et d'Haushären, déi fréi markéiere konnten. An der 9. Minutt war et den Alario, dee fir de verletzte Kai Havertz um Terrain stoung, deen an de Strofraum geschéckt gouf an d'Nerve virum Neuer behale konnt an de Ball am Gol ënnerbrénge konnt. Nodeems den Offiziellen an enger éischter Phas nach op Abseits entscheet hat gouf de Gol nom Videobeweis awer unerkannt. No engem Feeler am Mëttelfeld vum Diaby konnt den däitsche Rekordchampion no 27. Minutte ausgläichen. De Coman gouf eleng an d'Spëtzt geschéckt an de jonke Fransous hat d'Nerve behalen an iwwerluecht laanscht de Hradecky an de Gol geschoss. An enger flotter Partie hu béid Formatiounen offensive Futtball gespillt, ma kuerz virun der Paus konnten d'Bayern de Match awer an hir Richtung dréinen. An der 42. Minutt war et Goretzka, deen de Ball mat engem Schoss aus der Distanz laanscht de Hradecky, deen onglécklech ausgesinn hat, an de Gol setze konnt a nëmmen 3 Minutte méi spéit war et de Gnabry, deen d'Avance an der 45. Minutt ausbaue konnt.

Nom Säitewiessel hunn d'Münchener an der 66. Minutt fir d'Entscheedung gesuergt. Hei war et de Lewandowski, dee bis ewell schonn 30 mol an dëser Saison markéiere konnt, deen op 4:1 aus der Siicht vum aktuelle Champion erhéije konnt.

Leverkusen konnt an der 89. Minutt just nach den Uschloss duerch de Wirtz markéieren.

Soumat bleift Bayern ganz uewen.

Leipzig 1:1 Paderborn

1:0 Schick (27'), 1:1 Strohdiek (90'+2)

Fir Paderborn, bei deenen de Laurent Jans an der éischter Eelef stoung, huet am Kampf géint den Ofstig just eng Victoire gezielt. Ma den Tabelleleschten hat mat Leipzig eng ganz schwéier Aufgab virun der Broscht. Bei Leipzig waren déi dräi Punkte fest mat ageplangt, ma d'Gäscht aus Paderborn wollte sech awer net esou liicht ënnerbrénge loossen. Et hat bis zur 27. Minutt gedauert, éiert de Schick de Ball no enger Pass vum Werner an de Gol setze konnt.

An der 43. Spillminutt hat sech d'Lokalekipp dann allerdéngs selwer geschwächt, dëst well den Upamecano mat senger zweeter gieler Kaart fréizäiteg an d'Dusche geschéckt gouf.

Nom Téi huet Leipzig net méi gemaach, wéi se missten, fir d'Féierung ze verwalten. Paderborn war wuel beméit, ma si konnte sech keng grouss Geleeënheeten erausspillen, dëst trotz personeller Iwwerzuel.

An der Nospillzäit konnt Paderborn nach den iwwerraschenden Ausgläich markéieren, ma ënnert dem Stréch gesäit et fir dem Laurent Jans seng Paderborner ganz däischter am Tabellekeller aus.

Frankfurt 0:2 Mainz

0:1 Niakhaté (43'), 0:2 Kunde (77')

Nieft dem Laurent Jans bei Paderborn stoung mam Leandro Barreiro bei Mainz och den zweete Lëtzebuerger an der Startopstellung. An enger roueger éischter Hallschent ware béid Formatioune beméit, de Wee no fir ze sichen, ma déi zwou Defense stoungen iwwert wäit Strecke sécher an hunn näischt zougelooss.

Déi éischt geféierlech Geleeënheet war an der 43. Minutt zu Gonschte vun de Mainzer. No engem Corner vum Brosinski war et den Niakhaté, deen am Strofraum am héchste gesprongen war an de Ball mam Kapp verwandele konnt.

TOOOOR! Moussa Niakhaté köpft ein - nach Ecke. #SGEM05 0:1 (43.) pic.twitter.com/bEXMVQl7hp — 1. FSV Mainz 05 (@1FSVMainz05) June 6, 2020

Frankfurt war virun allem offensiv iwwert wäit Strecken net geféierlech a sou konnt Mainz, bei deenen de Barreiro no 64 Minutten ausgewiesselt gouf, d'Féierung weider verwalten.

An der 77. Minutt konnten d'Gäscht de Match dann och entscheeden, dëst well sech den agewiesselte Kunde behaapte konnt.

Um Enn séchert sech Mainz soumat ganz wichteg Punkten an der Lutte ëm de Maintien.



Düsseldorf 2:2 Hoffenheim

1:0 Hennings (5'), 1:1 Dabbur (16'), 1:2 Zuber (61'), 2:2 Hennings (77')

Am Tabellekeller war et d'Fortuna aus Düsseldorf, déi sech mat enger Victoire Loft verschafe wollt. Si haten doheem och de bessere Start an de Match. No nëmme 5 Minutte war et de Stöger, deen ongehënnert an de Strofraum flanke konnt. Den Hennings stoung an der Mëtt ze fräi, a konnt de Ball ouni Problemer mam Kapp an de Filet setzen. Nëmme 4 Minutte méi spéit sollt et fir d'Gäscht aus Hoffenheim nach méi schwéier ginn, dëst well den Hübner no enger Tätlechkeet déi rout Kaart krut, eng batter Decisioun fir Hoffenheim.

D'Gäscht hu sech awer net ënnerkréie gelooss a sou war et an der 16. Minutt de Posch, deen et probéiert hat. De Kastenmeier konnt de Ball just an d'Mëtt ofwieren an do hat den Dabbur aus kuerzer Distanz keng Méi méi, fir ze markéieren. An enger geckeger Ufanksphas war et nëmmen 2 Minutte méi spéit op en Neits den Hennings, deen de Ball iwwert d'Linn drécke konnt. Dëse Gol gouf allerdéngs oferkannt, dëst well et an der Entstehung zu engem Foul vum Karaman koum. Bis zur Hallschent war Düsseldorf duerno déi besser Ekipp, ma et sollt awer mat engem 1:1 an d'Kabinne goen.

Nom Säitewiessel konnt Düsseldorf hier Iwwerleeënheet net um Score veréiwegen, a sou war et an der 61. Minutt Hoffenheim a Persoun vum Zuber, déi markéiere konnten, an Düsseldorf soumat a Schock gesat haten. D'Lokalekipp war no engem kuerze Schock duerno awer erëm um Drécker a sou konnte si sech an der 77. Minutt och belounen. No engem Feeler am Strofraum war et den Hennings, deen de fällegen Eelefmeter sécher verwandele konnt.

No 90 Minutte konnt sech Düsseldorf awer net fir hir Beméiunge belounen a sou blouf et beim 2:2 Remis.



Dortmund - Hertha

18:30 Auer

3. Bundesliga

An der 3. Liga an Däitschland war de Maurice Deville mat Waldhof Mannheim géint Viktoria Köln am Asaz. De Lëtzebuerger gouf bei der 2:1-Victoire vu senge Faarwen an der 59. Minutt agewiesselt. Soumat bleift Mannheim weider op der 2. Tabelleplaz am Duell ëm den Opstig an déi 2. Liga.