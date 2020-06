Opstig vu Mannheim mam Maurice Deville gëtt no engem 0:0 géint Preussen Münster ëmmer méi onwarscheinlech.

Mat Norrköping wënnt de Lars Gerson a Schweden mat 4:2 zu Östersunds. De Lëtzebuerger stoung de ganze Match als Lénksverdeedeger um Terrain. Mat 4 Victoiren aus den éischte 4 Matcher steet Norrköping op der 1. Plaz.

An der 3. däitscher Bundesliga koum Mannheim, bei deenen de Maurice Deville net am Kader stoung, net iwwert en 0:0 géint Preussen Münster eraus. Domadder gëtt en Opstig fir Mannheim ëmmer méi onwarscheinlech. Se leien elo op der 8. Plaz mee allerdéngs just 3 Punkten hannert enger Relegatiounsplaz. Wëll Bayern München II sécher op enger vun den éischten 3 Plazen lant a well Si awer net opsteige dierfen, geet et duer op déi 4. Plaz ze kommen.

An der Bundesliga stoung de Laurent Jans mat Paderborn déi ganz 90 Minutten um Terrain mee verléiert knapps mat 2:3 zu Frankfurt. De Leandro Barreiro koum bei der 0:1-Néierlag vu Mainz zu Leverkusen net zum Asaz.

A Russland spillt UFA 0:0 géint Spartak Moskau. Den Olivier Thill stoung net am Kader. An der Tabell steet UFA op der 7. Plaz.