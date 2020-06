E Sonndeg ass de Ball fir d'leschte Kéier an der 2. Bundesliga gerullt. E puer Decisioune stoungen nach op.

Den Hamburger Traditiounsveräin HSV konnt och an dëser Saison de Sprong an déi 1. Bundesliga net packen. No duerchwuessene Leeschtungen an de leschten 3 Matcher hunn déi Norddäitsch hir Chancen ëm eng Plaz ënnert den éischten 3 verspillt. Doheem géint den SV Sandhausen huet ee missen eng extreem batter 1:5-Néierlag astiechen. Um Enn koum déi 4. Positioun an der Schlusstabell vun der 2. Bundesliga eraus.

LINK: Bundesliga: Bremen séchert sech d'Relegatiounsplaz - Düsseldorf fält an déi 2. Bundesliga

An der Relegatioun kënnt et deemno net zu dem Derby tëscht Werder Bremen (1. Bundesliga) an Hamburg. D'Plaz 3 konnt sech nämlech den 1. FC Heidenheim sécheren. Den nächsten Donneschdeg a Méindeg spille si an der Relegatioun Hin- a Réckmatch géint d'Werderaner. Als 2. Opsteiger, nieft Bielefeld als Tabellenéischten, steet de VfB Stuttgart fest.

De Karslruher SC, de Club vum Lëtzebuerger Dirk Carlson, ass iwwerdeems op der Tabelleplaz 15 gelant an huet domat den direkte Verbleif an der 2. Bundesliga kënne feieren. Den 1. FC Nürnberg op der 16. Positioun muss an d'Relegatioun.

An der 1/4-Finall vum FA Cup konnt sech den FC Arsenal bei Sheffield United behaapten. An der Nospillzäit huet de Ceballos den decisive Gol géint den Underdog vu Sheffield markéiert.

2. Bundesliga an Däitschland

E puer Matcher erausgepickt:

Arminia Bielefeld - 1. FC Heidenheim 3:0

1:0 Kleindienst - Selbstgol (14'), 2:0 Volgsammer (17'), 3:0 Clauss (54')

Hamburger SV - SV Sandhausen 1:5

0:1 van Drongelen - Selbstgol (13'), 0:2, 1:3 Behrens (21', 84'), 1:2 Hunt (62'), 1:4 Engels (89'), 1:5 Diekmeier (90'+3)

Holstein Kiel - 1. FC Nürnberg 1:1

0:1 Erras (3'), 1:1 Lauberbarch (67')

Greuther Fürth - Karlsruher SC 1:2

1:0 Keita-Ruel (2'), 1:1 Kother (21'), 1:2 Hofmann (61')

VfB Stuttgart - SV Darmstadt 1:3

0:1 Dursun (32'), 1:1 Gomez (42'), 1:2 Bader (54'), 1:3 Kempe (89')

FA Cup an England

Sheffield United - Arsenal 1:2

0:1 Pépé (25'), 1:1 McGoldrick (87'), 1:2 Ceballos (90'+1)

Leicester City - Chelsea (17.00)

Newcastle United - Manchester City (19.30)

Serie A an Italien

AC Milan - AS Roma (17.15)

Napoli - Spal (19.30)

Udinese - Atalanta Bergamo (19.30)

LINK: Den Iwwerbléck vun der Serie A