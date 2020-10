Nieft Leipzig bleift och Dortmund duerch ee Gol vum Reus weider uewen an der Tabell dobäi.

Um Samschdeg stoung an der däitscher Bundesliga de 4. Spilldag um Programm.

Um Enn konnte sech de Leader aus Leipzig géint kämpferesch Augsburger duerchsetzen an och de BVB séchert sech 3 Punkten. Mainz, bei deenen de Leandro Barreiro 90 Minutten op der Bänk souz, bleift iwwerdeems weider ouni Punkt.

4. Spilldag vun der Futtball-Bundesliga

Hoffenheim 0:1 Dortmund

0:1 Reus (76')

Esouwuel d'Gäscht aus Dortmund ewéi och d'Haushäre wollte mat enger Victoire weider wichteg Punkte sammelen, fir weider vir mat dobäi ze bleiwen. Béid Formatiounen hunn dann och probéiert offensive Fussball ze weisen a sech Chancen erausgespillt. Déi beschte Geleeënheet hat de Meunier, deem säi Kappball no engem Corner op d'Lat gaange war.

Nom Säitewiessel war et weiderhin een Duell op Aenhéicht. No der Awiesslung vum Haaland a vum Reus no gutt enger Stonn sollt de BVB dann awer méi geféierlech ginn. An der 76. Minutt war et dann och dëse Duo, dee fir d'Féierung suerge konnt. Den Haaland konnt fräi op de Baumann lafen an hat an der Mëtt de Reus gesinn, deen de Ball an den eidele Gol schéisse konnt a soumat 3 wichteg Punkte fir seng Faarwe séchere konnt.

Augsburg 0:2 Leipzig

0:1 Angelino (45'), 0:2 Poulsen (66')

D'Iwwerraschungsekipp aus Augsburg, déi virum Spilldag scho 7 Punkten aus 3 Matcher um Kont haten, haten de Leader aus Leipzig op Besuch. An der éischter Hallschent war Leipzig beméit, fir d'Heft an d'Hand ze huelen, ma d'Defense vun Augsburg stoung disziplinéiert an hat net vill Chancen zougelooss. Kuerz virun der Paus konnten d'Gäscht sech dann awer belounen. Den Dani Olmo konnt sech am Strofraum géint 3 Defenseure behaapten an hat an der Mëtt den Angelino fonnt, deen de Ball just nach misst iwwert d'Linn drécken.

Nom Téi war Leipzig weider méi um Ball, ma Augsburg huet weider gutt dogéint gehalen. Nodeems de Poulsen an der 66. Minutt agewiesselt gouf, konnt de Stiermer mat senger éischter Aktioun op 2:0 stellen. No enger Virlag vum Olmo hat de Poulsen et direkt probéiert a konnt de Ball mat engem präzise Schoss am Wénkel ënnerbréngen. Soumat séchert sech Leipzig no enger staarker 2. Hallschent verdéngt d'Victoire.



Mainz 0:1 Leverkusen

0:1 Alario (30')

Mainz bleift och nom 4. Spilldag weiderhin ouni Punktegewënn. D'Ekipp vum Lëtzebuerger Leandro Barreiro, deen net an de Asaz koum, steet soumat weiderhin op enger direkter Ofstigsplaz.

Freiburg 1:1 Bremen

1:0 Lienhart (15'), 1:1 Füllkrug (25', Eelefmeter)

Hertha BSC 0:2 Stuttgart

0:1 Kempf (9'), 0:2 Castro (68')

Bielefeld : Bayern München



18:30 Auer

Mönchengladbach : Wolfsburg

20:30 Auer

