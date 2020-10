Everton a Liverpool trenne sech 2:2, Chelsea koum net iwwer een 3:3-Remis géint Southampton eraus, an an Italien klappt Neapel Atalanta däitlech mat 4:1.

An England waren um Samschdeg Everton a Liverpool openee getraff. An Italien setzt sech Neapel iwwerraschend kloer géint Atalanta duerch.

Premier League

Everton 2:2 Liverpool

0:1 Mané (3'), 1:1 Keane (19'), 1:2 Salah (72'), 2:2 Calvert-Lewin (81')

Am "Merseyside Derby" konnt Liverpool fréi duerch ee Gol vum Mané géint den Tabelleleader a Féierung goen. An der 11. Minutt gouf et dann awer den éischte Schock fir d'Ekipp vum Jürgen Klopp. No engem Zweekampf tëscht dem Pickford an dem Van Dijk konnt den Hollänner net weidermaachen a gouf ausgewiesselt.

Nëmmen 8 Minutte méi spéit war et de Keane, deen no engem Corner mam Kapp ausgläiche konnt. Nodeems de Salah an der 72. Minutt op en Neits d'Féierung fir d"Reds" markéiere konnt war et an der 81. Minutt de jonke Calvert-Lewin, dee mam Kapp ausgläiche konnt. An enger geckeger Schlussphas krut de Richarlison vun Everton nach déi rout Kaart, duerno hat den Henderson souguer nach markéiert, ma dëse Gol gouf awer oferkannt. Soumat ass et beim 2:2-Remis bliwwen.

Chelsea 3:3 Southampton

1:0 Werner (15'), 2:0 Werner (28'), 2:1 Ings (43'), 2:2 Adams (57'), 3:2 Havertz (59'), 3:3 Vestergaard (90'+2)

Chelsea war besser an de Match koum a sou war et den däitsche Nationalstiermer Timo Werner , deen direkt 2 mol markéiere konnt, sou dass d'Chelsea déi dräi Punkte scho fest ageplangt hat. Ma Southampton hat net opginn a gutt dogéint gehalen, a sou konnte si virun der Paus nach den Uschloss duerch den Ings markéieren.

Nom Säitewiessel konnt den Adams esouguer fir den Ausgläich suergen, ma och den zweeten Däitschen am Kader vun de "Blues", den Havertz, konnt no knapp enger Stonn no enger Virlag vum Werner, dee soumat un den dräi Goler bedeelegt war, markéieren. An der Nospillzäit war et no engem Fräistouss de Vestergaard, dee sech een Häerz geholl hat a senge Faarwen ee Punkt séchere konnt.

Manchester City 1:0 Arsenal

1:0 Sterling (23')

Newcastle : Manchester United

21:00 Auer

Serie A

Neapel 4:1 Atalanta Bergamo

1:0 Lozano ( 23'), 2:0 Lozano (27'), 3:0 Politano (30'), 4:0 Osimhen (43'), 4:1 Lammers (69')



Nodeems Atalanta bis ewell nach déi éischten dräi Matcher vun der Saison gewanne konnt, gouf et géint Neapel eng däitlech Néierlag. Duerch zwee Goler vum Lozano innerhalb vun nëmme 4 Minutte gouf konnt d'Lokalekipp de Match op hir Säit zéien. No enger hallwer Stonn konnt de Politano erhéijen, éiert den Osimhen mat engem stramme Schoss nach virun der Paus fir d'Entscheedung suerge konnt. De Lammers konnt d'Resultat nëmmen nach wéineg verschéineren, a sou kasséiert Atalanta déi éischte Néierlag vun der Saison.



Inter Mailand 1:2 AC Mailand

0:1 Ibrahimovic (12'), 0:2 Ibrahimovic (16'), 1:2Lukaku (28')



Am Mailänner Derby gouf et eng Victoire fir den Tabelleleader vum AC Milan. Scho fréi an der Partie hat de Zlatan Ibrahimovic déi grouss Chance, fir aus 11 Meter ze markéieren, dëst nodeems hie selwer am Strofraum zu Fall koum. Säin Eelefmeter konnt den Handanovic nach paréieren, ma beim Noschoss hat hie keng Chance méi.

Nëmme 4 Minutte méi spéit war et op en Neits den Ibrahimovic, dee markéiere konnt, éiert dem Lukaku nach virun der hallwer Stonn den Uschloss gelonge war. Duerno war béid Formatioune beméit, ma et sollt sech awer näischt méi um Score änneren.

Sampdoria 3:0 Lazio Rom

1:0 Quagliarella (32'), 2:0 Augello (41'), 3:0 Damsgaard (74')

Crotone : Juventus Turin

20:45 Auer

Ligue 1

Stade Reims 1:3 Lorient

1:0 Cassama (15'), 1:1 Hamel (61'), 1:2 Wissa (65'), 1:3 Moffi (80')

Marseille : Bordeaux

21:00 Auer

La Liga

Celta Vigo 0:2 Atlético Madrid

0:1 Suarez (6'), 0:2 Carrasco (90'+5)

Atlético konnt no zwee Remisen erëm eng Victoire feieren. De Luis Suarez konnt fréi am Match fir d'Féierung suergen. Dës Féierung hat de Gäscht allerdéngs net déi néideg Sécherheet verschaaft, Celta Vigo hat gutt dogéint gehalen a sech selwer och Geleeënheeten erausgespillt. Si waren allerdéngs virun allem am Ofschloss net konzentréiert genuch, a sou konnt de Carasco an der Nospillzäit fir de Schlusspunkt suergen.

Real Madrid 0:1 Cádiz

0:1 Lozano

Fir den Noper vu Real gouf et iwwerdeems déi éischten Néierlag vun der Saison, an dat géint d'Iwwerraschungsekipp aus Cádiz. D'Gäscht konnte fréi a Féierung goen an dës och iwwert déi 90 Minutte verwalten. Real Madrid hat wuel ee Plus u Ballbesëtz, ma si waren awer virun allem offensiv oft onglécklech an net präzis genuch. Soumat klammen d'Gäscht op déi zweeten Tabelleplaz, punktgläich mat Real Madrid un der Spëtzt.

Grananda 1:0 Sevilla

1:0 Herrera (82')

Getafe : Barcelona

21:00 Auer

