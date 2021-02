Schalke war wuel beméit mee muss sech um Enn Leipzig geschloe ginn. Iwwerdeems ka Wolfsburg seng 3. Plaz verdeedegen a gewënnt 2:0 zu Augsburg.

Dortmund verléiert mat 1:2 zu Freiburg a muss sech déi nächste Woche strecke fir Champions League Plazen nach ze areechen. Mainz huet mam Leandro Barreiro eng wichteg Victoire géint Union Berlin konnte feieren. Weider Resultater vun de Lëtzebuerger Futtballer fannt dir hei.

An och an deenen anere Lige gouf gespillt. Ënnert anerem huet Arsenal mat 0:1 géint Aston Villa de Kierzere gezunn. Hei fannt Dir den Iwwerbléck vun all de Matcher.

20. Spilldag vun der Futtball-Bundesliga

Bayer Leverkusen - VFB Stuttgart 5:2

1:0 Demirbay (18'), 2:0 Demirbay (31'), 2:1 Kalajdzic (50'), 3:1 Diaby (56'), 4:1 Wirtz (68'), 4:2 Kalajdzic (77'), 5:2 Gray (84')

Stuttgart stoung vun Ufank un kompakt an huet sech op Konterméiglechkeete konzentréiert. De Klimowicz hat an der 14. Minutt dann och eng gutt Chance, huet se awer liichtfäerteg verginn. Kuerz drop's war et dunn d'Lokalekipp déi duerch den Demirbay mat 1:0 a Féierung gaange sinn. Leverkusen ass weider um Ball bliwwen a sinn ëmmer erëm duerch den Diaby geféierlech virum Stuttgarter Gol opgedaucht. No enger knapper hallwer Stonn huet den Demirbay dee méi wei verdéngten 2:0 fir d'Werkself geschoss.

Och no der Paus hunn béid Ekippe fir Ënnerhalung gesuergt. Stuttgart huet op de Uschlossgol gedréckt a gouf duerch de Gol vum Kalajdzic an der 50. Minutt belount. Vu laanger Dauer sollt d'Freet awer net unhalen. De staarken Diaby huet an der 56. Minutt nees fir kloer Verhältnisser gesuergt. Fir d'Virentscheedung huet de Wirtz an der 68. Minutt gesuergt. Stuttgart ass nëmmen nach de Uschlossgol gelongen éier de Gray den Deckel zou gemaach huet.



SC Freiburg - Borussia Dortmund 2:1

1:0 Jeong (49'), 2:0 Schmid (52'), 2:1 Moukoko (76')



An enger intensiv gefouerter Partie hate béid Ekippe virun allem an der Ufanksphas gutt Chancen a Féierung ze goen. Awer weder de Can op Dortmunder Säit nach de Jeong fir d'Lokalekipp kruten de Ball iwwert d'Linn. Mat engem 0:0 si béid Ekippen deemno an d'Kabinne gaangen. No der Paus gouf de BVB dunn kal erwëscht. De staarke Jeong huet no Viraarbecht vum Griffo de Ball aus 20 Meter an de Gol gehummert. Nëmmen 2 Minutte méi spéit huet de Schmid no engem Distanzschoss de Score op 2:0 fir Freiburg erop geschrauft. Dortmund war wuel geschockt, hu sech awer lues a lues zesumme gerappt a wollt den Uschlossgol gelongen. De 16-järege Moukoko huet de BVB an der 76. erëm zeréck an de Match bruecht. Dëst sollt awer net duergoe fir de Match nach ze dréinen. Freiburg mat enger Iwwerraschungs Victoire iwwerdeems d'Wolleken iwwer Dortmund ëmmer méi gro ginn.

Schalke 04 - RB Leipzig 0:3

0:1 Mukiele (45+3'), 0:2 Sabitzer (73'), 0:3 Orban (87')

Schalke hat wuel keng gréisser Chance a Féierung ze goen, op der anerer Säit haten awer och déi Leipziger Schwieregkeete géint eng gutt gestaffelt Schalker Defense sech Méiglechkeeten eraus ze spillen. Kuerz virun der Paus vun der 1. Hallschent dunn de Schock fir Schalke. De Mukiele käppt an der 3. Minutt vun der Nospillzäit den 1:0 fir d'Bullen. No der Paus huet Leipzig op den 2:0 gedréckt, Schalke ass ëmmer méi ënner Drock geroden. Nodeems den Hoppe an de Stambouli Mett vun der 2. Hallschent zwou Chancen net notze konnten, hunn Sabitzer a Orban fir d'Entscheedung an der Veltins Arena gesuergt. Schalke bleift domat Tabelle Leschten iwwerdeems Leipzig seng 2. Plaz verdeedegt.

FSV Mainz 05 - Union Berlin 1:0

1:0 Niakhaté (21')

Bei Mainz stoung de Leandro Barreiro vun Ufank un um Terrain. Fir Mainz war et eng ganz wichteg Victoire am Kampf em den Ofstig.



FC Augsburg - VFL Wolfsburg 0:2

0:1 Weghorst (38'), 0:2 Baku (59')

Borussia Mönchengladbach - 1. FC. Köln (18h30)



Klickt hei, fir op d'Säit mat all de Resultater ze kommen.