Iwwerdeems verléiert Arsenal London mat 0:1 géint Aston Villa. Atalanta Bergamo spillt no engem 3:0 nach 3:3-Gläich géint de FC Turin.

An och an der däitscher Bundesliga gouf um Samschdeg gespillt. Hei ka Freiburg fir eng fauschtdéck Iwwerraschung suergen a klappt Borussia Dortmund mat 2:1. An och am Ausland stoungen eng Réi Lëtzebuerger Futtballer um Terrain.

Premier League

Aston Villa - Arsenal London 1:0

1:0 Watkins (2')

De Match war mol keng 2 Minutten al, do huet et schonn's am Gol vun de Gäscht gerabbelt. No Viraarbecht vum Traoré huet de Watkins de Ball ouni vill Problemer am Gol ënnerbruecht. Arsenal hat wuel méi Ballbesëtz, huet awer laang gebraucht éier si sech gutt Chancen erausspille konnten. Kuerz viru Schluss hat den Ödegaard nach eng gutt Chance, säi Ball ass awer iwwert de Gol gaangen. Eng batter Néierlag fir Arsenal, déi domat weider am Mëttelfeld an der Premier League hänke bleiwen.

FC Fulham - West Ham United 0:0

Manchester United - FC Everton (21h00)

Serie A

Atalanta Bergamo - FC Turin 3:3

1:0 Ilicic (15'), 2:0 Gosens (19'), 3:0 Muriel (21'), 3:1 Belotti (42'), 3:2 Bremer (45+1'), 3:3 Bonazzoli (84')

Wat e geckege Match zu Bergamo. Noodems d'Lokalekipp schonn's no 21. Minutte mat 3:0 a Féierung louch, huet wuel net dee gréissten Optimist nach un e Punkt fir Turin geduecht. Kuerz virun der Paus ass Turin duerch Goler vum Belotti a Bremer aus dem näischt bemol 2 Goler gelongen. D'Gäscht hunn an deenen zweete 45. Minutten alles versicht fir nach den Ausgläich ze markéieren. An der 84. Minutt sollt dëst dann och a Persoun vum Bonazzoli geléngen, sou dass de Match um Enn 3:3-Gläich ausgeet.

Juventus Turin - AS Roum 2:0

1:0 Ronaldo (13'), 2:0 Ibanez (69')

Déi al Damm ka sech am Spëtzematch géint d'AS Roum mat 2:0 duerchsetzen. An der 13. Minutt huet de Ronaldo quasi aus dem Stand aus 16 Meter getraff. Kuerz drop's hätt de Ronaldo souguer op 2:0 erhéije kennen. Roum huet bis dohin eng ganz gutt Leeschtung gewisen, eenzegen Ënnerscheed zu Juve war d'Effizienz virum Gol. Sou ass et mat 0:1 an d'Paus gaangen. Och an der zweeter Hallschent hu virun allem de Chiellini a Bonucci dofir gesuergt dass Roum zu bal kenge Chance koum ass. Zu allem Iwwerfloss huet de Ibanez an der 69. Minutt och nach de Ball an den eegene Filet gesat sou dass Juventus doheem mat 2:0 géint Roum gewënnt.

CFC Genua - SSC Neapel (20h45)

Ligue 1

Olympique Lyon - RC Straßbourg 3:0

1:0 Depay (20'), 2:0 Ekambi (30'), 3:0 Depay (68')

No 14. Minutte krut de Thomasson no enger Onsportlechkeet déi Giel-Rout Kaart gewisen. Doropshi war Stroossbuerg mat 1 Spiller manner um Terrain Lyon ënnerlee, sou dass et no 30. Minutte schonn's 2:0 stoung. Och no der Paus huet Lyon näischt ubrenne gelooss an den Depay huet mat sengem 2. Gol am Owend fir den 3:0 Schlusspunkt gesuergt.

RC Lens - Stade Rennes (21h00)

La Liga

SD Huesca - Real Madrid 1:2

1:0 Galan (48'), 1:1 Varane (55'), 1:2 Varane (84')

Glécklech Victoire fir déi Galaktesch géint de Tabelle Leschten Huesca. An der 1. Hallschent stoung d'Lokalekipp defensiv ganz stabil an huet näischt zougelooss. Nom Téi ass Huesca duerch de Galan souguer a Féierung gaangen. Real sinn awer am Laf vun der Partie 2 Goler duerch de Varane gelongen, sou dass si mat engem bloen Aen dervu komm sinn. Tëschenzäitlech hätt Huesca duerch de Vinicius Junior a Féierung kéinte goen, de Ball sollt de Wee an de Gol awer net fannen.

FC Elche - FC Villarreal 2:2

0:1 Moreno (16'), 0:2 Moreno (35'), 1:2 Carillo (49'), 2:2 Boye (64')

FC Sevilla - FC Getafe (21h00)

