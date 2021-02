Domat huet de Lëtzebuerger et um Samschdeg duerch eng spilleresch a kämpferesch gutt Leeschtung et eng 1. Kéier an d'"11 des Tages" vun der "BamS" gepackt.

An der "Bild am Sonntag" steet de Leandro Barreiro an der "Elf des Tages". No senger gudder Leeschtung um Samschdeg beim 2:2-Gläich vu Mainz géint Leverkusen huet de Lëtzebuerger domat eng weider Kéier op sech opmierksam gemaach. Beim Stand vun 0:2 hat de Leandro Barreiro, deen an der 83. Minutt ausgewiesselt gouf, eng super Chance den Uschloss ze schéissen, ma säi Schoss goung awer iwwert d'Lat. An de Schluss-Minutten huet Mainz dunn nach aus engem 0:2 een 2:2 gemaach. Den Iwwerbléck vun deenen anere Lëtzebuerger Futtballer am Ausland fannt dir hei.