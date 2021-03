An der Bundesliga huet Mainz e Freideg den Owend auswäerts 0:0 géint Schalke gespillt.

An der däitscher Bundesliga huet sech Mainz missen auswäerts mat engem 0:0 géint Schalke zefridde ginn. De Leandro Barreiro stoung bei de Mainzer an der Startformatioun a gouf an der 89. Minutt ausgewiesselt. De Lëtzebuerger Nationalspiller hat an der 37. Minutt eng gutt Chance, fir säin zweete Gol an der Bundesliga ze schéissen. No enger Flank vum Costa huet hien allerdéngs dat ronnt Lieder knapp laanscht de Gol gesat.

Am hollännesche Championnat huet Sparta Rotterdam zu Emmen 1:1 gläich gespillt. D'Gäscht hunn an der Nospillzäit eréischt den 1:1 kasséiert, dat no engem Eelefmeter. De Mica Pinto stoung Rotterdam op Grond vun enger Blessur net zur Verfügung. No 24 Matcher hu Pinto a Co 24 Punkten um Kont.

A Portugal huet de Vincent Thill de Championnatsmatch vun Nacional Funchal bei Pacos de Ferreira wéinst enger Blessur verpasst. Funchal huet sech misse mat 1:2 geschloe ginn an huet domadder och wichteg Punkten an der Lutte géint den Ofstig leie gelooss. An 22 Matcher huet e bis ewell just 21 Punkte gesammelt an ass nëmmen dräi Punkte vun den Ofstigsplazen ewech.

An der zweeter Divisioun an der Belsch gouf et eng Victoire fir den Anthony Moris a seng Coequipieren. Royale Union St. Gilloise huet mat 3:1 zu Lierse gewonnen. Mat 56 Punkten aus 22 Matcher bleift ee souverän un der Tabellespëtzt.