Fir Metz ass et bei enger 0:4-Defaite géint Monaco näischt ze huelen ginn an den AC Mailand ass géint Sampdoria net iwwert en 1:1 erauskomm.

An der Premier League ass et fir den Thomas Tuchel déi éischt Defaite als Trainer vun Chelsea ginn. D'Blues hu sech an Ënnerzuel misse mat 2:5 géint West Brom geschloe ginn.

Premier League

Chelsea - West Brom 2:5

1:0 Pulisic (27'), 1:1 Pereira (45+2'), 1:2 Pereira (45+4'), 1:3 Robinson (63'), 1:4 Diagne (68'), 2:4 Mount (71'), 2:5 Robinson (90+1')

Chelsea huet gutt an de Match erafonnt a konnt no enger knapper hallwer Stonn och duerch e Gol vum Pulisic a Féierung goen. Zwou Minutten nom 1:0 ass dann allerdéngs den Thiago Silva no senger zweeter Gieler Kaart vum Terrain geflunn, sou dass d'Blues fir de Rescht vum Match an Ënnerzuel waren. Kuerz virun der Paus ass et West Brom da gelongen de Match bannent zwou Minutten ze dréinen. Duerch zwee Goler vum Matheus Pereira an der zweeter a véierter Minutt vun der Nospillzäit stoung et op eemol 1:2 aus der Siicht vun Chelsea.

Nom Säitewiessel hu sech déi 10 Hauhsären da weider schwéier gedoen, dat well d'Gäscht opgedréint an op den 3:1 gedréckt hunn. Deen ass dann och an der 63. Minutt gefall, nodeems de Robinson per Volley ofgezunn an dem Golkipp keng Chance gelooss huet. Elo war West Brom net méi ze stoppen a sou huet den nächste Gol vum Diagne nëmme 5 Minutten op sech waarde gelooss. Chelsea ass et zwar nach duerch de Mount gelongen op 2:4 ze verkierzen, ma dem Robinson säi Gol an der Nospillzäit huet d'Partie defintiv entscheet. Domat verléiert den Thomas Tuchel säin éischte Match mat Chelsea mat 5:2 géint West Brom.

Leicester - Manchester City (18.30 Auer)

Arsenal - Liverpool (21.00 Auer)

Serie A

AC Mailand - Sampdoria 1:1

0:1 Quagliarella (57'), 1:1 Hauge (87')

Sassuolo - AS Roum 2:2

0:1 Pellegrini (25'), 1:1 Traoré (57'), 1:2 Bruno Peres (69'), 2:2 Raspadori (85')

FC Turin - Juventus (18.00 Auer)

Ligue 1

Monaco - Metz 4:0

1:0 Fabregas (50'), 2:0 Volland (52'), 3:0 Ben Yedder (77'), 4:0 Ben Yedder (89')

Fir Metz ass et um 31. Spilldag géint den AS Monaco näischt ze huele ginn. No enger éischter Hallschent ouni Goler hunn d'Monegassen no der Paus opgedréint. An der 50. Minutt konnt de Fabregas per Eelefmeter d'Féierung fir d'Lokalekipp hirstellen, zwou Minutte méi spéit war et de Volland deen op 2:0 erhéicht huet. Vu Metz ass alles an allem ze wéineg no vir komm a sou huet de Ben Yedder duerch seng zwee Goler an der 77. an der 89. Minutt alles kloer gemaach. Um Enn steet eng verdéngte 4:0-Victoire fir Monaco.

PSG - Lille (17.00 Auer)

Lens - Lyon (21.00 Auer)

La Liga

Granada - Villareal 0:3

0:1 Gerard (9'), 0:2 Gerard (18'), 0:3 Gerard (60')

Real Madrid - Eibar (16.15 Auer)

