D'Skandinavier sinn hirer Favoritteroll gerecht ginn an hu kloer mat 129:76 gewonnen.

E Samschdeg den Owend gouf et fir d'Lëtzebuerger Basketnationalekipp eng weider kloer Néierlag an der 2. Ronn vun der Pre-Qualifikatioun fir d'Weltmeeschterschaft 2023. Géint Schweden huet sech d'Ekipp vum Ken Diederich misse mat 76:129 geschloe ginn. Fir Lëtzebuerg hunn de Philippe Gutenkauf an de Ben Kovac 14 Punkte markéiert. De Christopher Czerapowicz war bei Schweden mat 24 Punkten den Top-Scorer.

Kovac, Gutenkauf a Co sinn als kloren Underdog géint Schweden an de Match gaangen. Esou waren d'Verhältnisser dann och séier kloer. Nom éischte Véierel louchen d'Skandinavier mat 33:21 a Féierung. Bis d'Paus ass dës Avance op 21 Punkten ugewuess, sou datt et beim Tëschestand vun 63:42 an d'Kabinne gaangen ass.

No der Paus huet Schweden net nogelooss an huet duerch ee 40:9 am drëtte Véierel de Virsprong weider ausgebaut. Beim Tëschestand vun 103:51 ass et an déi lescht 10 Minutte gaangen. Hei hunn d'Schweden den Tempo erausgeholl, esou datt dëse Véierel mat 25:26 ausgeglach war. Um Enn ka sech Schweden iwwert eng kloer 129:76-Victoire freeën.

E Freideg den Owend hat d'FLBB-Formatioun mat 74:83 géint Portugal verluer.

En Dënschdeg geet et fir d'Lëtzebuerger Baskethäre weider. Um 19 Auer gëtt an der Bubble a Portugal de Retourmatch géint d'Lokalekipp gespillt. D'Partie kënnt Dir wéi gewinnt am Livestream op RTL.lu kucken.