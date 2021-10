An der Premier League ass den FC Chelsea duerch eng 3:1-Victoire weider un der Spëtzt an am Duell tëscht dem FC Turin a Juventus gouf et e spéide Gewënner.

An der Bundesliga war e Samschdeg iwwerdeems d'Suite vum 7. Spilldag. D'Resultater am Iwwerbléck fannt dir hei.

Premier League

Manchester United - Everton 1:1

1:0 Martial (43'), 1:1 Townsend (65')

Chelsea - Southampton 3:1

1:0 Chalobah (9'), 1:1 Ward-Prowse (61'), 2:1 Werner (84'), 3:1 Chilwell (89')

D'Blues hu sech duerch eng staark Schlussphas d'Victoire géint Southampton geséchert. No der Féierung fir Chelsea konnt de Ward-Prowse an der zweeter Hallschent ausgläichen, ma ronn 15 Minutten drop ass de Buteur mat Rout vum Terrain geflunn. An Iwwerzuel huet d'Lokalekipp dann nach eng Kéier den Drock erhéicht a wënnt um Enn no de Goler vum Werner an Chilwell nach mat 3:1.

Serie A

FC Turin - Juventus 0:1

0:1 Locatelli (86')

Den Derby tëscht den zwou Turiner Ekippen ass mat enger spéider 1:0-Victoire fir Juventus op en Enn gaangen. Laang huet sech an der Partie net all ze vill gedoen, zemools am Spill no vir hu sech béid Ekippe schwéier gedoen. Kuerz viru Schluss huet de Locatelli dann awer nach fir d'Decisioun zu Turin gesuergt.

Sassuolo - Inter Mailand (20.45 Auer)

Ligue 1

Montpellier - Stroossbuerg 1:1

1:0 Mollet (12'), 1:1 Gameiro (28')

Nice - Brest (21.00 Auer)

La Liga

Cadiz - Valencia (18.30 Auer)

Atlético Madrid - FC Barcelona (21.00 Auer)

