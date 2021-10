Iwwerdeems gouf et fir Hertha am Match géint Freiburg den nächste Réckschlag a Stuttgart huet sech géint Hoffenheim behaapt.

An der däitscher Bundesliga war e Samschdeg de Mëtteg d'Suite vum 7. Spilldag.

E Freideg den Owend gouf et fir den 1. FC Köln eng 3:1-Victoire géint Fürth.

Dortmund huet sech mat enger 2:1-Victoire géint Augsburg déi dräi Punkte geséchert. De BVB ass ouni de verletzten Haaland an de Match gaangen, ma och ouni den Norweger louch d'Lokalekipp no 10 Minutten a Féierung. De Guerreiro huet vum Eelefmeterpunkt d'Nerve behalen a sou op 1:0 gestallt. Augsburg wollt allerdéngs eng Äntwert weisen, wat ronn 10 Minutte virun der Paus am Numm vum Zeqiri och geklappt huet.

Kuerz nom Säitewiessel konnt de Brandt dann nees d'Féierung fir Dortmund hierstellen, wat um Enn dann och fir déi dräi Punkten duergaangen ass.

Fir Gladbach gouf et zu Wolfsburg eng 3:1-Victoire. Schonn no siwe Minutten stoung et fir de Gaascht 2:0, dat duerch d'Goler vum Embolo an Hofmann. D'Haushären hunn net sou richteg an de Match fonnt, ma dem Waldschmidt ass et trotzdeem nach gelongen am éischten Duerchgang op 1:2 ze verkierzen.

Ronn 15 Minutte viru Schluss hat de Stindl dann d'Chance per Eelefmeter op 3:1 ze erhéijen, ma de Casteels konnt de Ball paréieren an d'Decisioun domat verhënneren. Gladbach huet hannen näischt méi zougelooss a mat der leschter Aktioun vum Match duerch de Scally awer nach op 3:1 gestallt an d'Partie domat entscheet.

Iwwerdeems gouf et fir Hoffenheim eng 1:3-Defaite zu Stuttgart an Hertha huet doheem géint Freiburg mat engem 1:2 de Kierzere gezunn.

D'Statistike vun de Matcher

