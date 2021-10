Nom batteren 1:1 géint den HSV um leschte Spilldag gouf et fir d'Schlussliicht vun der 2. Bundesliga am Match géint Karlsruhe déi nächst Defaite.

Erzgebirge Aue muss an der 2. däitscher Bundesliga weider op déi éischt Victoire vun der Saison waarden. Am Match géint säin Ex-Club gouf den Dirk Carlson e Samschdeg no 61 Minutte beim Stand vun 0:1 ausgewiesselt. Siwe Minutte viru Schluss konnt Aue zwar an Iwwerzuel nach verkierzen, ma um Enn stoung zu Karlsruhe eng 1:2-Defaite.

De Maurice Deville stoung bei der 3:2-Victoire vu sengem Veräin net am Kader. Am Match géint den Hallescher FC gouf et fir den 1. FC Saarbrécken dräi wichteg Punkten, mat deene si an der 3. Liga de Sprong op déi zweet Plaz gepackt hunn.

Fir den Danel Sinani sinn et mam Huddersfield dräi Punkte géint Hull City ginn. Bei der 2:0-Victoire stoung hie vun Ufank un um Terrain a gouf no 64 Minutten ausgewiesselt.

D'Union Saint-Gilloise weist sech mam Anthony Moris an der Belsch weiderhin an Top-Form. Duerch eng 4:2-Victoire géint den RFC Seraing steet d'Ekipp vu Bréissel mol fir eng Nuecht un der Tabellespëtzt.

Fir de Leandro Barreiro gouf et um 8. Spilldag an der Bundesliga mam 1. FSV Mainz 05 eng 1:3-Defaite zu Dortmund.