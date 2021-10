Fir de Leandro Barreiro gouf et mat Mainz zu Dortmund näischt ze huelen an am Match tëscht Freiburg a Leipzig ass et bei engem 1:1 kee Gewënner ginn.

E Samschdeg de Mëtteg war an der däitscher Bundesliga d'Suite vum 8. Spilldag. E Freideg den Owend gouf et fir Köln schonn eng batter 0:5-Defaite géint Hoffenheim.

Weider Resultater aus dem internationale Futtball fannt Dir hei.

Borussia Dortmund huet sech eng verdéngten 2:1-Victoire géint Mainz geséchert. Schonn no dräi Minutte war de BVB duerch e Gol vum Reus 1:0 vir an och am weidere Spillverlaf waren déi Dortmunder kloer spillbestëmmend. Mainz war mam Leandro Barreiro ze passiv a konnt frou sinn zur Paus net nach méi héich a Réckstand gewiescht ze sinn. Am zweeten Duerchgang huet den Haaland da per Eelefmeter op 2:0 gestallt a sou huet ee gemengt de Match wier schonn entscheet. Dat war awer net de Fall, well et duerch den 1:2 vu Mainz an der 87. Minutt nach eng Kéier spannend ginn ass. Den Haaland huet deem awer e Stréch duerch d'Rechnung gemaach a mam 3:1 fir d'Decisioun gesuergt. Duerch déi dräi Punkte steet Dortmund op mannst fir eng Nuecht un der Tabellespëtzt.

Fir den SC Freiburg gouf et beim éischten offizielle Match am neie Stadion en 1:1-Remis géint RB Leipzig. D'Gäscht konnten an der éischter Hallschent duerch en Eelefmeter vum Forsberg a Féierung goen, ma nom Säitewiessel war et de Jeong deem den Ausgläich mat engem Kappball gelongen ass. An enger ausgeglachener Partie huet sech bis zum Schluss näischt méi um Spillstand geännert a sou deele sech béid Ekippen d'Punkten.

Hertha huet sech mat engem 2:1 zu Frankfurt déi dräi Punkte geséchert. An der 7. Minutt huet de Richter d'Ekipp aus Berlin a Féierung bruecht an och nom 1:0 war Hertha déi besser Ekipp. No der Paus war et dann den agewiesselten Ekkelenkamp deen op 2:0 erhéije konnt. Zwar konnten d'Frankfurter nach duerch en Eelefmeter verkierzen, fir e Punkt ass et um Enn awer net méi duergaangen.

An de weideren zwou Partië vum Mëtteg huet sech Fürth missen am Opsteiger-Duell mat 0:1 géint Bochum geschloe ginn a fir Union Berlin gouf et eng 2:0-Victoire géint Wolfsburg.

Um 18.30 kënnt et dann nach zum Duell tëscht Gladbach a Stuttgart.

