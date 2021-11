Donieft huet Gladbach géint Fürth gewonnen. Um Samschdeg Owend steet den Derby zu Berlin tëschent Union an der Hertha um Programm.

Um Samschdeg gouf den 12. Spilldag an der däitscher Bundesliga gespillt.

No der iwwerraschender 2:1-Néierlag vu Bayern géint Augsburg wollt Dortmund de Retard an der Tabell verkierzen. Géint de VFB Stuttgart hunn d'Borusse sech laang schwéier gedoen, um Enn awer mat 2:1 gewonne. D'Ekipp vum Rose hat an der éischter Hallschent däitlech méi Ballbesëtz wéi hire Géigner, konnt sech awer keng gutt Golchancen erausspillen. Et waren d'Gäscht déi no 38 Minutten den éischte Gol hätte markéiere kënnen, mee de Kobel hat gutt paréiert. No der Paus huet de Malen den 1:0 fir seng Faarwe markéiert. Stuttgart huet weider no vir gespillt an huet an der 63. Minutt duerch de Massimo ausgeglach. An der Schlussphas konnt de Reus mat sengem Gol fir 2:1-Endresultat suergen.

Beim Match Hoffenheim géint RB Leipzig gouf et eng 2:0-Victoire fir d'Heemekipp. Hoffenheim huet ganz gutt an de Match fonnt an ass duerch de Samassékou an der 12. Minutt a Féierung gaangen. Leipzig konnt net un déi gutt Leeschtung aus dem leschte Match géint Dortmund uknäppen an huet Hoffenheim ze vill Fräiheeten um Terrain gelooss. Nom Säitewiessel stoung Hoffenheim kompakt an der Ofwier an huet sech ëmmer nees Golchancen erausgespillt. Nom 2:0 duerch den Dabbur konnten d'Gäscht net méi reagéieren.

En 2:2-Remis gouf et an enger animéierter Partie tëschent Bielefeld an dem Vfl Wolfsburg. Gladbach huet sech doheem kloer mat 4:0 géint Fürth duerchgesat.

Leverkusen huet iwwerdeems eng wichteg Victoire am Kampf ëm d'Champions-League-Plazen gefeiert. Duerch e Gol vum Adli (4') konnt ee sech knapp mat 1:0 géint Bochum behaapten.

D'Statistike vun de Matcher

D'Tabell vun der Bundesliga