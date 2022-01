Den Danel Sinani huet e Samschdeg de Mëtteg mat senger Ekipp Huddersfield Town am engleschen FA Cup mat 2:1 géint Burnley gewonnen.

De Lëtzebuerger Nationalspiller stoung an der Starteelef an ass an der 59. Minutt ausgewiesselt ginn.

Fir de Leandro Barreiro a Mainz gouf et iwwerdeems eng 1:4-Néierlag géint Leipzig. De Lëtzebuerger gouf an der 64. Minutt agewiesselt.