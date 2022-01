Den Dzeko fir Inter an de Rashford fir Manu hunn a leschter Sekonn getraff. City léisst Punkten zu Southampton leien an Sevilla spillt géint Vigo 2:2.

Um Samschdeg waren och erëm eng sëlleg Lëtzebuerger Futtballer am Asaz. Ënnert anerem war den Danel Sinani nees erfollegräich. An och an der däitscher Bundesliga ass de Ball gerullt, hei klappt Union Berlin Gladbach.

Premier League



FC Everton - Aston Villa 0:1

0:1 Buendia (45+3')

Den FC Everton bleift weider an der Kris. Och géint d'Ekipp vum Steven Gerrard Aston Villa konnt Everton net gewannen, obwuel een Offensiv déi besser Chancen hat. De Gol vum Dag konnt den Buendia an der Nospillzäit vun der 1. Hallschent markéieren.

Manchester United - West Ham United 1:0

1:0 Rashofrd (90+3')

Am 1. Duerchgang war virun allem Manchester United beméit, huet awer un der Defense vu West Ham hire Meeschter fonnt. An deenen zweete 45 Minutte war et méi e montere Match, ouni dass awer Goler sollte falen. De Ralf Rangnick huet mat senge Wiessel an der Schlussphase nach emol fir frësche Wand gesuergt, wat sech schlussendlech bezuelt sollt maachen. An der 3. Minutt vun der Nospillzäit huet den Rashford no enger Flank vum Cavani de Ball an de Filet gesat an esou United 3 Punkte geséchert. Domat steet United elo an der Tabell 1 Punkt viru West Ham, mat allerdéngs engem Match manner.

FC Southampton - Manchester City 1:1

1:0 Walker-Peters (7'), 1:1 Laporte (65')

D'Saints hunn vun Ufank un immens vill investéiert a sinn esou net onverdéngt mat 1:0 a Féierung gaangen. D'Chance op den 2:0 war do, de Broja stoung an der 23. Minutt awer nëmme knapps am Abseits. An der zweeter Hallschent hate béid Ekippe gutt Chancen, an de Spectateure gouf en erfrëschende Match gebueden. An der 65. Minutt huet de Laporte den Ausgläich fir City markéiert, méi wéi ee Gläichspill war awer net dran. City léisst also Plommen, Liverpool kéint dat e Sonndeg am Match géint Crystal Palace ausnotzen.

Serie A

Inter Mailand - FC Venedeg 2:1

0:1 Henry (19'), 1:1 Barella (40'), 2:1 Dzeko (90')

No kenger gudder Leeschtung huet et laang esou ausgesi wéi wann Inter Punkte géint Venedeg géif leie loossen. An der 90. Minutt huet den Dzeko awer nach zougeschloen sou dass Inter als Gewënner vum Terrain gaangen ass. Inter steet an der Tabell op der 1. Plaz, 5 Punkte virum AC Mailand.

Lazio Roum - Atalanta Bergamo (20h45)

Ligue 1

Stade Brest - OSC Lille 2:0

1:0 Djalo (Selbstgol, 3'), 2:0 Mounie (90+5')

Am Mëttelfeld vun der Ligue 1 huet sech Brest duerch e freie Gol an der 3. Minutt (Selbstgol vum Djallo) mat 1:0 géint Lille konnten duerchsetzen. Nom Gol ass Lille frei engem Réckstand hannendrun gelaf, an ass géint eng defensiv kompakten Ekipp vu Brest ëmmer nees hänke bliwwen. Duerch een Eelefmeter an der Nospillzäit huet Brest dunn nach den 2:0 konnte markéieren.

RC Lens - Olympique Marseille (21h00)

La Liga

FC Sevilla - Celta Vigo 2:2

0:1 Cervi (37'), 0:2 Aspas (40'), 1:2 Papu Gomez (71'), 2:2 Torres (74')

Atletico Madrid - Valencia (21h00)

