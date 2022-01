No der Defaite am Allersmatch huet missen eng Victoire géint Belsch fir d'FLH-Formatioun eraussprangen. Um Enn spillt Lëtzebuerg awer just 27:27-Gläich.

No der 26:32-Defaite am Allersmatch an der Coque ass et e Samschdeg den Owend zu Hasselt fir d'FLH-Formatioun drëms gaangen, sech awer nach fir déi nächst Ronn ze qualifizéieren.

Lëtzebuerg ass allerdéngs net gutt an de Match komm a louch no gutt 7 Minutte mat 5:8 a Réckstand. Dono ass et awer besser gelaf an d'Rout Léiwe sinn op 8:9 eru komm. An der Suite hu sech béid Ekippen an der Defense näischt geschenkt an de Match ass ëmmer méi serréiert ginn. Goler sinn net méi vill gefall, béid Attacken hu sech géint Defense vum Géigner schwéier gedoe Léisungen ze fannen, sou dass et mat engem 13:13-Gläich an d'Paus gaangen ass.

Spiller vum Härennationaltrainer Nikola Malesevic sinn immens konzentréiert aus der Paus komm an esou huet de Score no ronn 45 Minutten 21:18 fir Lëtzebuerg ugewisen. Aus Lëtzebuerger Siicht ass et dono awer leider net méi esou weider gaangen. D'Belsch ass zeréck komm, huet den Match nees ausgeglach, a louch tëschenzäitlech nees mat 25:23 2 Punkten am Avantage. D'Hoffnung war dohin, mee de Match ass ëmmerhin net verluer gaangen, an esou spillen Dan Scheid a Co. um Enn 27:27 géint Belsch.

Lëtzebuerg hätt de Retour Match misse mat +7 Goler wanne fir den Ticket an déi nächste Ronn hätte kennen ze kréien.